Le tramway doit passer là où il y a le plus de monde, selon le maire de Caen

Le maire de Caen, en France, dont la Ville a inauguré un tramway en 2019, témoigne de l’importance d’implanter ce mode lourd là où il y a le plus d’usagers potentiels.

Joël Bruneau, de passage à Lévis vendredi, a accepté de discuter de l’implantation d’un tramway en milieu urbain, lui qui a inauguré une première ligne il y a trois ans et qui est en préparation pour une nouvelle phase.

Questionné sur le projet de Québec et sur les écueils à éviter, il a statué que l’aspect le plus important est le choix du tracé. «Je vais donner un conseil, c’est de trouver un tracé qui permet à un maximum d’utilisateurs de l’emprunter.»

Investissement lourd

En effet, le tramway est pertinent dans les secteurs les plus densément peuplés, indique le maire Bruneau. «C’est un investissement lourd qui se justifie et qui est plus facile à mener dans un secteur où il y a une densité d’usagers potentiels. »

À Caen, on s’est justement donné comme critère principal la proximité des usagers. «On a comme objectif de faire passer le tramway là où il y a à peu près, si on trace un cercle de 500 m à un point où un autre de la ligne, 10 000 personnes autour comme usagers potentiels.»

Qu’il s’agisse d’étudiants, de résidents ou de travailleurs, ces personnes sont susceptibles d’utiliser le tramway.

Dans la ville française, le tramway moderne sur rail a remplacé un vieux système de tramway sur pneus qui n’était plus performant. Cette transition s’est fait naturellement, mais la première mouture avait été «extrêmement compliquée» à implanter sous un des prédécesseur de M. Bruneau, qui avait même mené un référendum. Convaincre la population d’adhérer à un projet de tramway est «toujours un sujet difficile», témoigne l’actuel maire.

Pour la nouvelle ligne vers l’ouest, la Ville étudie trois scénarios potentiels de tracés et consulte la population. «Aujourd’hui, en France, la pertinence du tramway ne fait plus l’objet de débat.»

Stéphanie Martin

Le projet de prolongement coûtera environ 30 millions $ par kilomètre à Caen. À Québec, l’étude comparative menée par Systra avait chiffré ce coût entre 25 et 45 millions $ du kilomètre.

Financé par les entreprises

Le tramway dans l’Hexagone est essentiellement financé par les entreprises, explique M. Bruneau. «Tous les employeurs qui ont plus de 11 salariés font un versement mobilité qui est à 2 % de la masse salariale. Aujourd’hui, c’est essentiellement le monde économique qui finance le transport en commun en France.»