Les agents de désinformation russes dans la mire du Canada

Après avoir sanctionné l’élite politique, économique et militaire de la Russie, Ottawa annonce l’imposition de sanctions pour contrer ses efforts de désinformation.

Le Canada vise plus précisément «29 agents de désinformation et de propagande parrainés par l’État» ainsi que «15 entités contrôlées ou détenues par le gouvernement russe et participant aux efforts de désinformation».

«La machine de propagande russe doit répondre de ses mensonges. Le Canada est déterminé à combattre la désinformation, partout et en tout temps», a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Le dirigeant de la couverture internationale de Russia Today est une des personnes citées par Ottawa comme ayant une influence «considérable» en Russie.

Mme Joly est actuellement de passage au sommet du G20 à Bali, en Indonésie, auquel a pris part le président russe Vladimir Poutine vendredi.

Ce dernier a affirmé que la Russie n’a «pas encore commencé les choses sérieuses» en Ukraine, une déclaration qui a été perçue comme une provocation par la communauté de l’OTAN.

Le nombre de personnes et d’entités russes et biélorusses sanctionné par le Canada depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février, grimpe donc à 1150.