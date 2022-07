Lévis et Caen officialisent leur amitié par une entente de collaboration

La Ville de Lévis et celle de Caen, en France, scellent leur amitié par une entente qui les amènera à collaborer dans plusieurs domaines.

Vendredi, à l’hôtel de ville de Lévis, le maire Gilles Lehouillier et son homologue Joël Bruneau ont présenté l’entente qui scelle leur collaboration, mais qui prévoit aussi des échanges dans l’avenir, notamment dans les domaines de la santé, la culture, la mémoire, la francophonie et l’éducation. D’autres secteurs pourront s’ajouter ultérieurement.

Voyage en France

L’entente concrétise une promesse faite en 2019, lors des commémorations du 75e anniversaire du Débarquement de Normandie, alors que le maire de Lévis avait visité son vis-à-vis français à Caen.

Depuis des années, les deux villes sœurs avaient des échanges divers, découlant d’une fraternité qui date de l’époque de la guerre. Les deux élus s’étaient entendus pour élaborer une collaboration plus formelle.

«Il s’agit d’un accord très significatif pour nous. Les liens entre les villes de Lévis et de Caen étaient déjà très forts et le sont toujours aujourd’hui compte tenu de la présence du Régiment de la Chaudière le 6 juin 1944 sur les plages du débarquement de Normandie. La signature de cette convention témoigne d’une belle collaboration à venir et d’échanges qui seront bénéfiques pour les deux collectivités», a déclaré monsieur Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

Régiment de la Chaudière

Le Régiment de la Chaudière est en effet le seul régiment canadien-français à avoir participé au Débarquement de Normandie, en juin 1944. Quinze mille soldats canadiens ont participé à cette bataillle charnière de la Seconde Guerre mondiale et 5000 y ont laissé leur vie, afin de libérer la France de la poigne nazie.

Parmi les exemples de projets concrets qui pourront se réaliser, notons des échanges entre des entrepreneurs des deux villes, des collaborations entre le campus de l’UQAR à Lévis et l’Université de Caen et des missions de coopération de part et d’autre.