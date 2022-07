Novak Djokovic impérial

Novak Djokovic a démontré qu’il était dans une classe à part, vendredi, de son match de demi-finale contre Cameron Norrie à Wimbledon.

Après avoir perdu la première manche aux mains du Britannique (6-2), le Serbe a été dominant en gagnant les trois suivantes au compte de 6-3, 6-2 et 6-4.

Du même coup, il a remporté une 27e victoire de suite sur les gazons du All England Lawn Tennis & Croquet Club. Il tentera maintenant de mettre la main sur un quatrième titre de suite à Wimbledon alors qu’il affronte Nick Kyrgios.

«C’est toujours l’objectif de se rendre au match de championnat surtout lors des tournois du Grand Chelem, a mentionné Novak Djokovic. Ce fut un bon match. Je n’ai pas connu un bon départ comme c’est souvent le cas pour moi à Wimbledon.

«Je n’avais pas de bonnes sensations et je faisais plusieurs erreurs. Je ne trouvais pas mon rythme. Nous étions nerveux, mais il (Norrie) a mieux géré ses émotions. Il a été le meilleur joueur lors de la première manche et demie.»

Le match a basculé alors que la marque était de 4-3 en faveur de Djokovic. Norrie a été victime d’un bris de service. Par la suite, tout s’est écroulé comme un château de cartes.

«Le rythme a complètement changé à compter de ce moment, a expliqué le Serbe. J’ai commencé à mieux me sentir et à mieux servir. J’ai commencé à le faire bouger sur le terrain et à le faire travailler.»

Face à Kyrgios

En finale, il croisera le fer avec Nick Kyrgios qui prendra part à sa première finale dans un tournoi du Grand Chelem.

Le champion en titre de Wimbledon respecte son adversaire surtout que Kyrgios a une fiche de 2-0 contre lui.

«Son service est tellement fluide et rapide, a mentionné Djokovic. Il peut frapper de tous les angles. Il est capable d’utiliser le service-volley.

«Il est capable de se placer dans la bonne position pour être agressif ou demeurer sur la ligne de fond. C’est dur de lire son service. J’assume que ce sera encore plus difficile sur gazon. Il est capable de mettre la pression quand tu es au service.

«C’est un joueur complet et c’est un match qui va être serré.»

Dure journée pour Norrie

Après un départ prometteur, Norrie n’a pas été en mesure de maintenir la cadence lors des trois dernières manches. Djokovic ne lui a rien donné.

Norrie n’a obtenu que quatre balles de bris dans tout le match. C’est bien peu quand un joueur veut tenter une remontée.

«Ce fut un match très difficile, a souligné Cameron Norrie. J’ai bien démarré le match. Il était un peu nerveux de ce que je voyais.

«Il a retrouvé ses repères et il a été très solide lors des trois dernières semaines. Il m’a rendu la vie difficile. »

Le Britannique croit que le match a basculé dès la deuxième manche.

«J’ai manqué d’exécution et de concentration à des moments importants, a expliqué Norrie. Pendant ce temps, il a monté son jeu d’un cran.

«Il a été remarquable au service. C’était très difficile pour moi en retour. J’ai raté des retours lorsque j’ai eu des opportunités. Ce fut la différence. Il a fermé les livres par la suite.»

Chez les juniors, la Canadienne Victoria Mboko s’est inclinée en demi-finale devant l’Américaine Liv Hovde, première favorite, au compte de 6-4 et 6-3.