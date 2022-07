Panne électrique: le Village Vacances Valcartier évacué

Avec le retour de l’électricité plus tôt que prévu, le Village Vacances Valcartier (VVV) annonce qu’il est en mesure d’accueillir des visiteurs au Bora Parc à partir du début de l’après-midi. Toutefois, le parc aquatique extérieur restera fermé pour la journée, le temps de repartir les pompes et les systèmes de filtration.

• À lire aussi: Le Village Vacances Valcartier passe aux mains des Américains

Le VVV est donc en mesure de reprendre partiellement ses activités, a fait savoir dans les dernières minutes, Sandra Nadeau, porte-parole.

Photo Diane Tremblay

Une panne électrique survenue plus tôt en matinée a forcé la fermeture complète du site. Un camion de livraison a accroché un poteau électrique, ce qui a provoqué le bris.

Photo Diane Tremblay

«On a un camion de 53 pieds de livraison qui a fait une mauvaise manœuvre en sortant du stationnement. Il a percuté un poteau avec un fil de moyenne tension», a indiqué Jérôme Sauvageau du Service des incendies de Saint-Gabriel de Valcartier.

L’incident est survenu vers 10h, soit à l’ouverture du site qui était déjà achalandé. Peu avant midi, le camion a été délogé de sa position et les équipes d’Hydro-Québec se sont affairées rapidement pour rétablir le courant.

Photo Diane Tremblay

N’empêche que plusieurs visiteurs ont dû rebrousser chemin. Ils pourront obtenir un remboursement ou un billet pour une autre journée.

«On vient de Rimouski. On a loué un chalet. On va revenir demain. On trouve des solutions. On n’a pas trop le choix», a dit William Gagnon de Rimouski qui était accompagné de toute sa petite marmaille.

Plus de détails à venir...