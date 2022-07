«Presque»: un rayon de soleil

Un voyage à travers la France devient le prétexte à l’exploration des relations humaines.

Bernard Campan (vu dans «Un sac de billes» de Christian Duguay), ici également réalisateur et coscénariste, est Louis, patron d’une entreprise de pompes funèbres. Il renverse accidentellement Igor (l’écrivain et philosophe suisse Alexandre Jollien), handicapé. De fil en aiguille, Louis et Igor effectuent un périple de Suisse en France, Louis devant ramener la dépouille d’une femme à sa famille.

Comme tout bon «road movie», les rencontres en chemin – avec une future mariée qui enterre sa vie de jeune fille, puis une prostituée – est le prétexte à des réflexions, tant sur la vie que les rapports entre les humains. Ces deux hommes apprennent peu à peu à se connaître, se racontent leur vie, chantent «Carmen» lorsque l’opéra se fait entendre dans le corbillard.

Opposant sans cesse la vie à la mort, Bernard Campan et Alexandre Jollien célèbrent la naissance d’une amitié, apprennent à se détacher de la dureté du regard des autres et forment une relation complexe et profonde, la dernière scène étant le point d’orgue de ce parcours presque initiatique.

Joyeux sans tomber dans le ridicule, profond sans être ennuyeux, «Presque» bénéficie également de l’amitié de Bernard Campan et d'Alexandre Jollien dans la «vraie» vie, les deux acteurs étant ici parfaitement à l’aise l’un avec l’autre. Leur énergie communicative et leur amour de la vie se transmettent ainsi au spectateur qui ressort de la salle de cinéma le cœur léger et rempli d’espoir.

Note: 3 sur 5