Procès Depp-Heard: l’un des jurés serait un imposteur

L’équipe d’Amber Heard soutient qu’un des jurés du procès qui l’opposait à Johnny Depp n’était pas la personne convoquée.

Un dossier a été envoyé vendredi par l’équipe d’avocats d’Amber Heard, et fournit davantage d’informations concernant une réclamation qu’ils avaient faite la semaine passée, a rapporté CBS News.

Selon ce dernier, un homme de 77 ans convoqué pour être juré lors du procès très médiatique ne s’est pas présenté. À sa place, c’est un autre homme qui est venu, qui résiderait à la même adresse et porterait le même nom de famille, mais qui serait âgé de 52 ans.

On ne sait pas pour l’instant comment cette faille a été découverte et on n'a aucune potentielle explication.

Les avocats d’Heard ont également demandé la semaine dernière au juge de revoir le verdict, car, croient-ils, le montant accordé à Depp (10 M$ de dommages et intérêts compensatoires et 5 M$ de dommages intérêts punitifs) était «excessif» et «indéfendable», a rapporté The Associated Press.