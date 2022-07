Produits forestiers: le PLQ s’inquiète de la vente de Résolu

Au lendemain de l’annonce de la vente de Produits forestiers Résolu à des intérêts asiatiques, le Parti libéral du Québec (PLQ) dit s’inquiéter pour l’industrie forestière de la province et déplore ce qu’il considère comme un manque d’entrain du gouvernement caquiste actuel à défendre son avenir.

Marc Tanguay, député du Parti libéral du Québec

« Le ministre Fitzgibbon ne peut pas regarder le train passer. Il doit être proactif dans ce dossier afin de protéger les emplois au Québec et soutenir l’économie de nos régions », a soutenu hier, par communiqué, le député libéral Marc Tanguay, porte-parole de l’opposition en matière d’économie, d’innovation, d’énergie et ressources naturelles.

Mercredi, Produits forestiers Résolu, une entreprise fondée il y a plus de 200 ans à Québec, a annoncé avoir accepté une offre d’achat de 3,5 milliards $, de Paper Excellence, contrôlée par la riche famille Widjaja, d’Indonésie.

Or, la forestière est la plus importante de la province, avec 6521 travailleurs en Amérique, dont près de 4000 au Québec. Elle est aussi la plus importante titulaire de droits de coupe dans la province.

Des garanties écrites

Le PLQ se dit préoccupé entre autres par l’avenir de ce secteur « vital » pour la province et celui en particulier des usines de Thurso, d’Amos et de Baie-Comeau, toujours inactives.

Il demande au gouvernement d’agir promptement afin d’obtenir des engagements écrits des acquéreurs en ce qui a trait aux emplois, ses investissements au Québec et la protection des forêts.

Candidat libéral dans Marguerite-Bourgeoys, Frédéric Beauchemin, n’a pas apprécié que le cabinet du ministre de l’Économie (MEI), Pierre Fitzgibbon, qualifie de « dommage » cette importante transaction. Cela fait montre, dit-il, d’un « manque de vision de la CAQ pour notre économie et nos ressources naturelles ».

Le MEI n’a pas donné suite hier à l’offre qui lui a été présentée de réagir aux préoccupations exprimées par les libéraux.