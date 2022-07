Repêchage LNH: la progression de Noah Warren

En début de saison, peu de gens auraient misé sur le fait que Noah Warren serait repêché avant son coéquipier Tristan Luneau.

Toutefois, sa progression constante et, parfois, fulgurante, aura convaincu les Ducks de choisir le colosse de 6 pi 5 po et 225 avant son coéquipier.

« Ça fait partie des intangibles, a admis le recruteur des Ducks Stéphane Pilotte. [...] On voit que c’est un gars qui, depuis qu’il est midget AAA, c’est un gars qui est toujours en progression. De plus, on sait que son environnement à Gatineau pour les deux prochaines années sera extrêmement positif. On aime beaucoup les trois entraineurs qui sont là et on aime l’organisation. Ce n’est pas un des premiers facteurs mais c’est à tenir compte quand on sait qu’un jeune veut progresser. »

L’entraineur-chef des Olympiques, Louis Robitaille, a été aux premières loges de la progression de son défenseur droitier.

« Quand il est arrivé l’an dernier, il jouait des minutes limitées. Ce n’est pas un gars qui jouait 30 ou 35 minutes et il a fallu qu’on bâtisse sa saison et aujourd’hui il est sélectionné en début de deuxième ronde.

« On a travaillé avec lui à enlever l’aspect spectaculaire de son jeu. Quand tu es un bon patineur, tu as tendance à transporter la rondelle d’un bout à l’autre et marquer dans le bantam ou le midget. Quand il est arrivé, on a mis l’accent sur ce qu’il allait devenir en dressant des comparables comme K’Andre Miller, un gros défenseur capable de se porter à l’attaquant grâce à son excellent coup de patin. »

FIER POUR SAVOIE

Pendant qu’il nous parlait de Warren et Luneau, un collègue a averti Robitaille qu’un autre de ses protégés, Samuel Savoie, venait d’être réclamé en troisième ronde par les Blackhawks de Chicago.

« Je ne suis pas surpris. Il vient de le voler à l’autre. Ok », a-t-il répondu.

Le « il », c’est le recruteur au Québec pour les Blackhawks Alexandre Rouleau qui avait fait une excellente suggestion à ses patrons, assurait Robitaille.

« Si vous pensez que Samuel Savoie a de l’énergie, attendez que l’hymne nationale parte à Chicago. Il va avoir des bibittes dans les jambes ! C’est un qui que je compare souvent à Vontae Mack dans le film Draft Day. Il joue avec passion et intensité et il a du plaisir. [...] Il va être détesté dans la LNH, c’est une petite peste. »

Pour la petite histoire, « l’autre », dont faisait référence Robitaille, on n’a jamais su de qui il s’agissait.