Réseau de la santé: trois syndicats adoptent l’entente de principe

Trois syndicats du secteur de la santé et des services sociaux ont entériné jeudi l’entente de principe sur l’équité salariale pour les préposés en retraitement des dispositifs médicaux (PRDM).

L’entente est intervenue entre la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ), le Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-FTQ) et le Conseil de trésor.

Elle prévoit le versement de sommes rétroactives pouvant atteindre de 13 000 $, en plus d’un taux de 5 % d’intérêt applicable au moment où les sommes dues devaient être versées, alors qu’en 2022, les PRDM vont recevoir une augmentation du taux horaire de 1,65 $ l’heure au maximum de l’échelle.

«Après des mois de mobilisation et de représentations auprès du Conseil du trésor, cette entente marque une victoire importante pour mettre fin à la discrimination salariale dans le réseau de la santé et des services sociaux», ont déclaré Josée Marcotte, vice-présidente de la FSSS-CSN, Maxime Ste-Marie, président du Conseil provincial des affaires sociales du SCFP-FTQ, et Sylvie Nelson, présidente du SQEES-FTQ.

Les trois syndicats ne baissent pas les bras et comptent poursuivre la mobilisation pour parvenir à un règlement des plaintes de maintien de l’équité salariale du personnel de bureau et de l’administration.

«Ça fait plus de 11 ans que ces travailleuses attendent qu'on reconnaisse enfin la juste valeur de leur travail et leurs efforts pour donner des services de qualité à la population et les modifications dans leur travail», ont ajouté les représentants syndicaux.