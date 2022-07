Trahi par son pendentif : Le « Roi du trafic de Xanax » demandera d’être libéré

Le Montréalais qui risque l’extradition aux États-Unis où il est considéré comme un mégatrafiquant de Xanax sur le web obscur tentera d’être remis en liberté en attendant la suite des procédures.

• À lire aussi: Les États-Unis veulent juger un Montréalais considéré comme le roi du trafic de Xanax

« Nous ferons [à la Couronne fédérale] un portrait d’Alexandre Beaudry pour sa remise en liberté, sinon une requête sera prête d’ici deux semaines », a affirmé Me Debora de Thomasis, ce vendredi au palais de justice de Montréal.

Tel que le rapportait Le Journal hier, Beaudry, 30 ans, avait été arrêté chez lui la semaine dernière à la suite d’une vaste enquête de la Drug Enforcement Administration [DEA]. Il fait maintenant face à l’extradition pour être jugé par le Connecticut qui l’accuse d’avoir été un mégatrafiquant de Xanax contrefait aux États-Unis.

Centaines de millions $

De mars 2015 à juillet 2017, le Montréalais aurait empoché 6100 bitcoins seulement à l’aide des alias AlpraKing, Quantik, et BenzoChems. Au cours actuel, cela représente la somme colossale de plus de 161 millions $.

D’autres analyses informatiques indiquent qu’au total, il aurait amassé jusqu’à 18 000 bitcoins à travers 22 000 transactions.

Dans une publication sur le site Reddit, que les autorités américaines attribuent à Alexandre Beaudry, ce dernier s’était même vanté d’être « responsable de l’épidémie de Xanax en Amérique ».

Capture d’écran de Reddit

Trahi par son collier

Mais si les autorités américaines avaient l’œil sur Beaudry, il leur manquait toutefois une pièce de puzzle afin de pouvoir lui mettre au collet. Celle-ci a toutefois été trouvée en mai dernier, après que Beaudry ait été victime d’une invasion de domicile chez lui, dans son luxueux condo de L’Île-des-Sœurs.

À ce moment, deux hommes avaient fait irruption chez lui afin d’obtenir le mot de passe d’un portefeuille de cryptomonnaie contenant des dizaines de millions de dollars. Or, en examinant les lieux, la police a trouvé un pendentif qui a permis de l’identifier.

«Le pendentif montrait un symbole utilisé par l’alias AlpraKing dans des photos servant à afficher les drogues vendues sur le dark web», affirment les autorités américaines dans la requête d’extradition visant Alexandre Beaudry.

Photo tirée de la demande d’extradition

Conditions de détention

Arrêté la semaine dernière, Beaudry est présentement détenu à l’établissement Rivière-des-Prairies. Et depuis, il semble avoir des difficultés pour obtenir ses médicaments.

« Il m’a fait part qu’il ne les recevait pas tous, a expliqué Me Claude Boucher. On arrive à lui parler, mais on est dans l’impossibilité de le rencontrer. »

Beaudry a également eu de la difficulté à se faire transmettre la preuve contre lui, a ajouté le criminaliste d’expérience.

Face à cette situation, la juge Éliane Perreault a tenu à s’assurer que Beaudry puisse rencontrer ses deux avocats, afin de pouvoir préparer la suite du processus judiciaire, qui impliquera une demande de remise en liberté. Les procureurs américains craignent pour sa part que l’accusé ne prenne la fuite, en raison de la fortune qu’il a amassée en bitcoins.

Beaudry reviendra à la cour dans deux semaines.