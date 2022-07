Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Oasis au centre-ville

Pourquoi ne pas profiter du week-end pour (re)découvrir Montréal et la rue Sainte-Catherine d’une manière ludique ? XP_MTL a créé sept îlots colorés qu’on a placés sur la célèbre artère montréalaise, entre les rues Union et Mansfield. On s’y arrête pour profiter de l’ambiance estivale, on se balade à travers les 1000 plantes du Sentier des jasettes et on assiste à des animations sur la scène du Jardin.

Sont aussi prévues : des prestations de danse spontanées et des séances de photographie de mode réalisées avec des magasins du centre-ville.

► Où : Entre les rues Union et Mansfield à Montréal

— Sarah-Émilie Nault

Le retour de Porcupine Tree

Photo courtoisie, John Blackford

Porcupine Tree est de retour après un silence sur disque de 13 ans. Steven Wilson, Richard Barbieri et Gavin Harrison ont relancé la machine avec un tout nouvel opus intitulé Closure/Continuation, disponible depuis le 24 juin.

Devenu trio, Porcupine Tree effectue un retour inespéré et surtout en force. Les amateurs de rock progressif et de la formation britannique vont se régaler avec ce 11e album studio qui se bonifie au fil des écoutes.

► Où : Disponible en ligne et en magasin

— Yves Leclerc

Annie

Photo d'archives, Agence QMI

Plus besoin d’aller sur Broadway pour goûter aux plus grandes comédies musicales. La preuve ? La version québécoise d’Annie, revisitée par Serge Denoncourt, n’a rien à envier aux mégaproductions prenant l’affiche dans la Grosse Pomme.

C’est donc avec un plaisir irrépressible qu’on renoue avec la plus célèbre des petites orphelines rousses, cette fois-ci incarnée avec brio par Kayla Tucker. Un spectacle effervescent, pétillant et, surtout, diablement divertissant qui se reçoit comme un concentré de bonne humeur.

► Où : Au Théâtre St-Denis jusqu’au 31 août

— Bruno Lapointe

Ciné-été

Photo courtoisie

C’est le retour des projections gratuites destinées au jeune public et aux familles les samedis et dimanches matins au Cinéma Beaubien. Chaque fin de semaine jusqu’au 4 septembre, le Cinéma Beaubien propose gratuitement un nouveau film pour le jeune public à 9 h 30. Ces projections sont organisées en partenariat avec la Maison de la culture de Rosemont–La Petite-Patrie et le Festival international du film pour enfants de Montréal.

On peut se procurer les billets gratuitement le jour même, à la billetterie du Cinéma Beaubien, 30 minutes avant la séance. Cette fin de semaine, place au film d’animation français Yakari : la grande aventure. Pour plus de détails sur la programmation : cinemabeaubien.com.

► Où : Cinéma Beaubien les samedis et dimanches matins à 9 h 30

— Maxime Demers