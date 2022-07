Apprendre à vivre en mode slow

Envie de ralentir et de rentrer à la maison ? Besoin urgent de décompresser ? Maxime et Cathia Morin invitent les lecteurs à trouver leur bonheur à l’intérieur de soi, dans un espace où on se sent parfaitement en paix, en accord avec ses valeurs profondes et essentielles. Elles partagent huit clés permettant d’ouvrir les portes de ce lieu accueillant prônant une vie plus slow dans leur nouveau livre, La petite maison.

Maxime Morin est entrepreneure et comédienne et enseigne la méditation et le yoga. Elle est cofondatrice de Rose Buddha, une entreprise de vêtements écoresponsables. Sa sœur, Cathia Morin, est psychothérapeute et enseigne aussi le yoga et la pleine conscience.

Ensemble, elles ont eu l’idée d’écrire La petite maison, un guide pratique où se trouvent des explications, des réflexions, des témoignages sur la quête de l’équilibre. Chacune des clés présentées par les sœurs Morin est conçue pour aider à trouver son propre équilibre, apprivoiser ses peurs, célébrer qui on est vraiment, se sentir mieux au quotidien.

Lorsque l’idée du livre s’est présentée, les deux sœurs débordaient d’enthousiasme et tout allait bien. Puis, Maxime a attrapé la COVID-19 et le virus s’est bien installé, devenant la COVID longue. Il va sans dire que bien des plans ont été chamboulés. Même si elle était bien au fait de l’importance d’avoir une vie plus douce, plus slow, elle s’est retrouvée à bout de souffle et a dû repenser son quotidien.

Photo courtoisie, Mathieu Dumontier

Faire des choix

C’est possible de ralentir, de mettre de côté les impératifs en tous genres et tout ce qui nous pousse dans le dos, tout le temps ?

« C’est pas de magiquement tout arrêter, déménager sur une île déserte et s’acheter des gougounes en liège. C’est pas ça, l’idée de ralentir, explique Cathia Morin. L’idée, c’est d’apprendre à ralentir à travers notre chaos, tout en faisant des choix. »

Les choix vont permettre de prioriser, de se débarrasser des stress inutiles.

« Des fois, on est dans plein de conseils d’administration, ou dans plein d’engagements qui ne nous servent pas vraiment ou qui sont plus là par pression sociale, mais qui ne viennent pas vraiment nourrir nos valeurs. Alors c’est juste des stress, ajoutés, ajoutés, ajoutés. »

La surcharge guette. « Au bout du compte, notre horaire devient chargé et manque de sens. L’idée de ralentir, c’est de faire les choses, avec un sens. C’est vraiment de choisir des choses qui vont être alignées avec nos valeurs. Oui, on va peut-être être occupés, mais c’est symbolique. »

Donner un sens

Cathia ajoute qu’on est plus dans le moment présent en faisant ces activités, plus dans la gratitude, de façon à reconnaître le sens qu’on donne aux choses.

« C’est vraiment une attitude qui fait qu’on devient plus slow, plus dans le moment présent. Faire les choses dans un moment de mindfulness. Moins subir sa vie, mais choisir sa vie. »

Cathia Morin ajoute qu’on peut, par exemple, songer à changer d’emploi si notre emploi ne correspond pas à nos valeurs. Ou diminuer nos heures si on réalise qu’on a juste de la broue dans le toupet.

« On fait ça pour soi ou pour les autres ? On peut se questionner sur l’intention qui nous pousse à faire les choses et ça nous permet de faire des choix plus éclairés, en accord avec notre être profond. »

Il faut établir ses limites avant qu’il ne soit trop tard. « Malheureusement, des fois, il faut aller jusqu’au burnout pour réaliser quelles sont nos valeurs. On n’est pas obligés de presser le citron jusqu’à ce qu’il n’y ait plus une seule goutte », note-t-elle.

Maxime Morin est entrepreneure et comédienne et enseigne la méditation et le yoga. Elle est cofondatrice de Rose Buddha, une entreprise de vêtements écoresponsables.

Elle a aussi publié À go, on ralentit.

Cathia Morin est psychothérapeute et enseigne aussi le yoga et la pleine conscience.

EXTRAIT

Photo courtoisie

«Tout écosystème doit maintenir un équilibre. Au centre de ce fragile équilibre se trouve notre vie, ou énergie vitale, et c’est cette vie que nous voulons protéger. Pour qu’elle puisse s’épanouir et se renouveler, et que nous soyons heureux et en bonne santé, les différents éléments qui la composent doivent coexister en inter-action les uns avec les autres. Et ce n’est pas facile quand cet équilibre est constamment menacé par notre mode de vie. Un rythme de vie effréné, le stress, l’inactivité, une mauvaise alimentation, etc., sont des éléments déstabilisants. »