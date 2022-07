Client assassiné, employés loufoques et femme de chambre attachante : la talentueuse écrivaine torontoise Nita Prose invite ses lecteurs à entrer dans les coulisses d’un hôtel de luxe dans son tout premier roman – un formidable succès de librairie qui sera porté au grand écran –, La femme de chambre. Derrière la façade élégante du Regency Grand, en marge de ses dorures et de son service élégant, bien des choses se trament... et elles ne sont pas toujours très belles.

Nita Prose invite les lecteurs au prestigieux hôtel Regency Grand. Avec ses tapis en velours rouge, ses nombreuses ornementations et ses employés rocambolesques, il a tout d’un décor de cinéma.

La jeune Molly, une femme de chambre discrète, solitaire et zélée, y travaille et en connaît tous les secrets. Elle en sait beaucoup sur tout le monde... et personne ne fait attention à elle.

Un jour, elle trouve la richissime Mme Black dans sa suite, en état de panique, aux côtés du corps inanimé de son mari. S’ensuit une véritable pagaille. Molly, mêlée malgré elle à une étrange affaire de meurtre, décide de mener elle-même sa petite enquête.

Nita Prose, en entrevue, raconte avoir écrit les premières lignes de ce roman après un séjour à Londres, où il lui était arrivé une petite mésaventure.

« En 2019, j’étais au Salon du livre de Londres et comme je suis éditrice, j’y vais régulièrement par affaires. Je logeais dans un hôtel de Londres. Je suis allée à une réunion et quand je suis revenue, j’ai complètement surpris la femme de chambre qui faisait le ménage. Elle tenait mes pantalons, que j’avais jetés sur mon lit avant de partir à la course. »

« Je me souviens de l’avoir regardée et d’avoir pensé que c’était un travail à la fois tellement intime et tellement invisible d’être femme de chambre. Elle avait fait le ménage de ma chambre jour après jour... donc elle en savait beaucoup à mon sujet. Mais moi, je ne savais rien d’elle. »

Nita Prose raconte que c’était un de ces moments qui s’incruste dans notre mémoire...

« Je n’y ai plus pensé, puis dans l’avion, c’est revenu. Je pouvais entendre la voix de Molly, mon personnage. Je savais comment elle parlait. J’ai attrapé la serviette de papier sous ma boisson et j’ai commencé à écrire, parce que je n’avais rien pour prendre des notes ! C’est devenu le prologue de La femme de chambre. »

L’écrivaine a pris son temps pour écrire le roman.

« C’était une trop bonne idée et il fallait que je lui accorde toute mon attention. Je m’y suis vraiment consacrée. J’avais eu le cadeau d’entendre la voix de Molly et ce décor d’hôtel 5 étoiles. J’avais déjà deux composantes, mais il fallait que je me serve de mon imagination et de mon sens de la logique pour créer le reste de l’histoire, les autres personnages et, bien entendu, la trajectoire qui allait permettre à Molly d’entreprendre un grand trajet vers son propre accomplissement. »

Mélange des genres

Nita Prose a choisi d’inclure un meurtre dans l’histoire, mais pas d’une manière habituelle.

« J’aime le concept de la pollinisation littéraire et le mélange des genres. J’ai essayé de mêler l’enquête classique avec un nouveau style romanesque qu’on appelle en Angleterre Up Lit, pour Uplifting Literature. Au Canada et aux États-Unis, on les appelle les feel good novels, ces romans qui ont une fin remplie d’espoir. »

Par ailleurs, Nita Prose est particulièrement fière que son roman ait été traduit en français.

« Mon père est aux anges ! Je lui ai envoyé un exemplaire, il a lu la traduction avec intérêt et il est très fier. Il vient de Drummondville et ma mère vient du Lac-Saint-Jean ! Elle est décédée il y a quelques années, mais... oui ! Mes parents sont québécois. »

Nita Prose est une éditrice basée à Toronto qui travaille depuis de nombreuses années avec des auteurs à succès.

La femme de chambre est son premier roman et elle travaille sur son deuxième.

Les droits d’adaptation cinématographique de La femme de chambre ont été achetés par Universal Pictures et l’actrice britannique Florence Pugh doit tenir le rôle de Molly.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Je suis celle qui nettoie votre chambre d’hôtel, qui entre tel un fantôme quand vous êtes partis vadrouiller pour la journée, sans vous soucier le moins du monde de ce que je pourrais voir en votre absence. Je suis celle qui vide votre poubelle, qui jette les reçus que vous ne voulez pas qu’on découvre. Je suis celle qui change vos draps, qui peut déterminer si vous avez dormi dedans et si vous étiez seul ou pas la nuit précédente. »