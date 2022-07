Des excuses nationales envers les soldats noirs de la Grande Guerre

Le premier ministre Justin Trudeau ainsi que la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, ont présenté samedi leurs excuses aux descendants des militaires noirs qui ont servi dans le 2e bataillon de construction pendant la Première Guerre mondiale.

• À lire aussi: Trudeau n’a plus envie de gouverner

C'est lors d'une cérémonie à Truro, en Nouvelle-Écosse, que le premier ministre a présenté ses excuses pour la façon «épouvantable» dont les soldats noirs ont été traités pendant la guerre. Il a entre autres reconnu le racisme systémique subi par les soldats avant, pendant et après cette période.

Au début de la guerre, nombreux sont les membres des communautés noires qui se sont fait refuser le droit de servir leur pays et d'aller combattre.

Les soldats du 2e bataillon de construction ont toutefois grandement contribué à l'effort de guerre en coupant le bois utilisé dans les tranchées, pour les chemins de fer ou les aéronefs, par exemple.

Pendant longtemps après la guerre, les efforts et les sacrifices des soldats noirs n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils méritaient.

«Ce n'est qu'en reconnaissant les vérités du passé que nous pourrons commencer à panser les blessures qu'elles ont causées et à bâtir un Canada meilleur et plus inclusif pour tous. Je tiens à remercier les descendants du 2e Bataillon de construction et les membres des communautés noires [...] de tout le Canada pour les efforts de sensibilisation importants qu'ils ont déployés», a déclaré le premier ministre Justin Trudeau lors de la cérémonie.

«L'histoire du 2e Bataillon de construction ainsi que les histoires de courage, d'honneur et de sacrifice de nombreux autres pionniers canadiens contribueront dans une large mesure à ce que ce traitement horrible ne se reproduise plus jamais», a-t-il ajouté.

«Les membres du 2e Bataillon de construction ont été victimes de discrimination avant, pendant et après leur service durant la Grande Guerre. [...] J'espère que les excuses d'aujourd'hui aideront à reconnaître chaque Canadien noir qui a courageusement servi ce pays en temps de guerre, et dans la poursuite de la paix», a poursuivi Anita Anand.

«Les hommes courageux du 2e Bataillon de construction ont servi avec fierté et vaillance malgré la rude adversité à laquelle ils ont été confrontés. [Ils] ont dû faire face à des obstacles en raison de la couleur de leur peau. Aujourd'hui, nous pouvons nous souvenir de leur important héritage et leur rendre hommage. Il s'agit d'un pas vers l'égalité raciale dans notre pays», a souligné Russell Grosse, directeur général de Black Cultural Centre for Nova Scotia.