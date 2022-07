Mathis Jolicoeur: en route vers le Championnat mondial junior de dynamophilie

Initié à un sport méconnu il y a moins de deux ans, Mathis Jolicoeur gravit les échelons à un rythme effréné et il prendra part au Championnat mondial junior de dynamophilie en septembre, en Turquie, dans ce qui sera seulement sa troisième compétition en carrière.

La Fédération québécoise de dynamophilie (FQD) compte 300 membres. Discipline qui ressemble en certains points à l’haltérophilie, mais qui ne fait pas partie de la famille olympique, la dynamophilie comporte trois mouvements, soit le développé couché, le soulevé de terre (deadlift) et la flexion des jambes (squat).

« Dès l’âge de 15 ans, je faisais de la musculation pour développer ma force musculaire, raconte l’étudiant en sciences de la nature au cégep Maisonneuve. J’ai débuté la dynamophilie il y a un peu moins de deux ans avec un ami qui pratiquait déjà ce sport. »

Jolicoeur dit avoir touché à l’haltérophilie et au crossfit avant de se concentrer uniquement sur la dynamophilie.

« Les trois mouvements m’ont accroché, explique-t-il. Ce sont des mouvements populaires dans les gymnases et ce sont les mouvements que j’aime le plus. Ces trois mouvements ont toujours été dans mes routines d’entraînement et c’est pourquoi j’ai eu la piqûre. »

Si la pandémie a été un frein important pour plusieurs jeunes athlètes, elle a plutôt servi de tremplin à Jolicoeur, même s’il a dû faire preuve d’imagination.

« Mon chum (Henri Piquette) s’est acheté du matériel et on s’entraînait dans sa chambre chez ses parents. Il est déménagé en appartement et l’entraînement s’est poursuivi. Je m’entraîne maintenant dans le sous-sol chez moi, à côté de ma chambre. »

En raison de la pandémie, plusieurs compétitions ont été annulées, et Jolicoeur a dû patienter avant de faire ses débuts. En raison des annulations, il a toutefois été autorisé à prendre part au championnat provincial sans devoir passer par des épreuves régionales.

Champion canadien

Première compétition, première victoire. Son titre québécois en poche, il a pris part aux nationaux en mai dernier à St. John’s chez les moins de 66 kg, où il a signé une deuxième victoire.

« J’ai vraiment été surpris de gagner le championnat national, reconnaît-il. J’étais impressionné par le niveau quand je suis arrivé à Terre-Neuve. J’ai établi deux marques provinciales. En fonction de mon âge et de ma catégorie de poids, j’ai alors compris que j’avais un bon niveau et un déclic s’est effectué que je pourrais continuer à un niveau supérieur. »

Au total des trois mouvements, il a soulevé 537,5 kg et 187,5 kg à la flexion des jambes, ce qui représente deux marques provinciales dans son groupe d’âge et sa catégorie de poids. Il a tenté d’établir un record national au soulevé de terre, mais il a raté son troisième et dernier essai quand il s’est évanoui.

Force brute

D’où vient cette force ? « Je n’ai jamais été fort, mais j’ai toujours voulu développer ma force musculaire, souligne-t-il. J’allais au gym pour développer ma force musculaire et non pas [pour] des raisons esthétiques comme plusieurs. J’ai aussi l’esprit de compétition de mon père, qui a été champion canadien en judo pendant quelques années avant qu’une blessure le force à arrêter sa carrière. Il est toujours présent à mes compétitions et il fera le voyage à Istanbul. »

Si les frais de son nouvel entraîneur personnel Jimmy Willard, qui sera responsable de l’équipe canadienne en Turquie, seront payés, Jolicoeur, lui, doit faire preuve d’imagination pour financer son voyage puisque la Canadian Powerlifting Union ne paye que l’équipement.