Et si on parlait de la sécurité des élus ?

Il y a parfois des tragédies qui surviennent si loin de nous qu’on se sent impuissant et que nous en concluons que nous ne sommes pas concernés.

L’ex-premier ministre du Japon, Shinzo Abe, vient d’être assassiné pendant un rassemblement politique.

Tragique, direz-vous, et sans doute serez-vous tenté d’ajouter : ce sont les risques du métier.

Nous

C’est vrai, mais c’est un peu court, me semble-t-il.

De très nombreuses personnalités politiques sont tombées sous les balles d’un détraqué.

Les attentats déjoués, eux, sont innombrables.

Il est raisonnable de penser que le durcissement idéologique, l’hystérisation provoquée par les réseaux sociaux, l’incapacité de retracer toutes les personnes potentiellement violentes, qu’elles soient ou non atteintes de maladie mentale, tout cela fera que le danger pour les personnalités politiques n’ira pas en diminuant.

Le danger tient en partie au fait inévitable que les rassemblements politiques sont annoncés d’avance.

Il est aussi décuplé par le fait que le politicien dans une société démocratique veut être considéré comme proche des siens, d’où les bains de foule.

Mais s’il s’isolait, devinez quoi, les mêmes qui lui reprochent d’être racoleur quand il serre des mains et embrasse des bébés lui reprocheraient d’être distant, hautain, isolé, « déconnecté ».

Je reviens maintenant à mon point de départ : en quoi, demanderez-vous, l’assassinat d’un homme ou d’une femme politique me concerne ?

Réglons tout de suite un aspect qui va de soi : la protection absolue n’existe pas.

Il reste que, à des degrés divers selon l’évaluation du danger, les élus sont très protégés, un peu protégés, ou pas du tout protégés. Cette protection est financée par les fonds publics, donc par vous et par moi.

Au Québec, les ministres sont escortés par un garde du corps. Ils se déplacent dans ce qu’on appelle abusivement une « limousine », qu’il serait plus juste d’appeler une voiture de fonction, puisqu’il s’agit, le plus souvent, de véhicules similaires ou identiques à ceux de nos corps de police.

C’est ainsi depuis l’enlèvement et l’assassinat de Pierre Laporte en 1970.

Même quand le danger de mort est proche de zéro, il peut être sécurisant – croyez-moi, car je l’ai vécu – d’être accompagné par un professionnel de la sécurité, par exemple quand votre gouvernement est visé par des manifestants de très mauvaise humeur.

Le coût de cette sécurité est insignifiant quand vous regardez l’ensemble des dépenses de l’État.

Mais vous savez comme moi que cette dépense sera toujours de trop pour nombre de personnes.

« Pour qui il se prend ? ».

« Je conduis moi-même mon char ! ».

« Gaspillage ! », « prétention ! », « train de vie royal ! ».

Tabou

Dans l’univers politique, il y a peu de sujets aussi mal compris et qui suscitent des réactions plus épidermiques que celui de la garde rapprochée des élus, hormis leur régime de retraite, lui aussi entouré de mythes et de demi-vérités.

Le sentiment populaire complique le débat serein sur la sécurité des élus.

Or, ce débat doit se faire.

C’est en ce sens que nous sommes tous concernés.