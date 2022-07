FEQ: voici 7 faits intéressants pour mieux connaître Maroon 5

En prévision du spectacle de ce soir sur les plaines d'Abraham, au Festival d'été de Québec, voici quelques faits saillants pour mieux connaître Maroon 5, l'un des groupes musicaux les plus populaires au monde.

1) Quel était le nom original de Maroon 5?

Capture d'écran

Le groupe s'est formé en 1994 sous le nom de Kara's Flowers, alors qu'Adam Levine, Jesse Carmichael, Mickey Madden et Ryan Dusick fréquentaient l’école privée Brentwood School, à Los Angeles, en Californie. À l’époque, il s’agissait d’un groupe de musique rock.

AFP

En 2001, le guitariste James Valentine a rejoint le groupe, qui a alors changé de nom pour Maroon 5, adoptant le style de musique soul.

2) Quelle a été l’une de leurs premières chansons?

Soap Disco était l'un des premiers singles de Kara’s Flowers, sorti en 1994. Bien qu'il ne soit pas inscrit dans les palmarès, les mélodies exubérantes et le refrain accrocheur étaient de bon augure pour la prochaine incarnation du groupe.

3. Qu'est-ce qui a rendu Maroon 5 célèbre?

L’album Songs About Jane de 2002, qui évoque l'ex-compagne d'Adam Levine, a mis deux ans à se faire connaître, jusqu'à ce que This Love grimpe au numéro cinq sur le Billboard's Hot 100, en 2004.

4) Quelle est la chanson la plus populaire du groupe?

L'une des chansons les plus populaires du groupe, en collaboration avec Christina Aguilera, est Moves Like Jagger, qui est depuis devenue six fois platine en Amérique. Elle figure en première position des 20 chansons les plus populaires de Maroon 5, suivie de Sugar, Girls Like You, Payphone et She Will Be Loved.

5) De qui s’est inspiré Maroon 5 pour son 2e album?

Le deuxième album du groupe, It Won't Be Soon Before Long, a été inspiré de la musique de Prince, Michael Jackson, Shabba Ranks et Talking Heads. Stevie Wonder, les Beatles et The Police représentent aussi des influences majeures, surtout pour Adam Levine.

6) Au sujet du chanteur Adam Levine

Adam Noah Levine est né le 18 mars 1979 à Los Angeles. Il a reçu un diagnostic de trouble de l'attention (TDA), ce qui explique qu'il ait eu de la difficulté à l'école.

En plus d'être chanteur et guitariste, il a fait ses débuts d'acteur dans la saison 2012 de American Horror Story.

Photo American Horror Story Wiki

En novembre 2013, il a été désigné «homme le plus sexy au monde» par le magazine People.

En juillet 2014, Adam a épousé le mannequin Behati Prinsloo. Ensemble, ils ont deux filles: Dusty Rose (née le 21 septembre 2016) et Gio Grace (née le 15 février 2018). Behati Prinsloo apparaît dans le clip Animals de Maroon 5, mais aussi, avec sa fille Dusty Rose, dans le clip Girls Like You.

AFP

Le couple vient de vendre son manoir en Californie pour la modique somme de 52 millions de dollars. Adam Levine est le plus riche du groupe Maroon 5, avec 140 millions de dollars US à son actif net.

Photo : toptenrealestatedeals.com

7) Un câlin pour Adam Levine?

Si vous songez à monter sur scène pour donner un câlin à Adam Levine, soyez prévenu: il n'aime pas ça du tout.

On a pu le constater lors d'un concert, en octobre 2021, quand une admiratrice du chanteur est montée sur scène pour le serrer dans ses bras. Elle a été immédiatement arrêtée, et la réaction de Levine ne fait aucun doute: il n'était pas content du tout, proférant un «F*CK» bien senti.

Le spectacle de Maroon 5 a lieu le 9 juillet à 22h sur la scène Bell, dans le cadre du Festival d'été de Québec.