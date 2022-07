Kruger se retire de l’industrie des boissons alcoolisées

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Dandurand acquiert la Maison des futailles

Capture d'écran

Le géant québécois du papier Kruger a annoncé cette semaine la vente de sa participation majoritaire dans la Maison des futailles, un important embouteilleur de vin et de spiritueux, au Groupe Dandurand. Connue depuis peu sous le nom de Station 22, l’entreprise produit, à partir de vin importé en vrac, pas moins de 24 millions de bouteilles de vin par année, lesquelles sont principalement vendues dans les épiceries et les dépanneurs. Kruger avait pris le contrôle de cette ancienne filiale de la SAQ en 2006. Dandurand est un importateur de vin fondé il y a 54 ans.

Un mois payant pour le grand patron de TFI

Le PDG de TFI International, Alain Bédard, a réalisé un profit de près de 5,5 millions $, le mois dernier, en exerçant des options d’achat d’actions de l’entreprise de camionnage québécoise. M. Bédard, qui a touché des dizaines de millions de dollars avec des options au cours des dernières années, a eu droit à une rémunération totale évaluée à près de 12,8 millions $ US en 2021.

BRP achète en Autriche

Bombardier Produits récréatifs (BRP) vient de franchir une étape de plus vers l’électrification de ses véhicules avec l’acquisition de Great Wall Motor Austria, un centre de recherche et développement spécialisé dans les systèmes de conduite et les transmissions. Filiale de l’entreprise chinoise Great Wall Motor, le centre emploie 53 professionnels et techniciens. En Chine, Great Wall occupe le premier rang dans le secteur des véhicules utilitaires sport et le troisième dans celui des voitures électriques.

Sauvageau et Légaré changent de mains

Deux des entreprises de location de véhicules les plus connues au Québec, Sauvageau et Légaré, sont vendues à un consortium mené par la firme d’investissement Champlain, lequel comprend également Desjardins Capital, Fondaction CSN et la Société financière Bourgie. L’an dernier, le groupe a réalisé l’acquisition de JLD-Laguë, une chaîne de concessionnaires John Deere et Peterbilt.

Devcore fait une acquisition à Cornwall

Le groupe immobilier Devcore de Gatineau a annoncé cette semaine l’acquisition du Centre NAV de Cornwall. Surplombant le Saint-Laurent, cet imposant complexe comprend un hôtel, un centre de formation et un centre des congrès. Plus tôt cette année, Devcore a mis la main sur 555 des 2500 logements locatifs de Sept-Îles, une transaction qui a fait des vagues dans la région.

Gain intéressant pour un VP de Dollarama

Capture d'écran Linkind

John Assaly, qui était jusqu’à tout récemment vice-président à l’approvisionnement mondial chez Dollarama, a touché un profit de près de 200 000 $, cette semaine, en exerçant des options du détaillant montréalais. L’entreprise, qui a atteint hier un nouveau sommet historique en Bourse, vaut désormais plus de 22 milliards $.