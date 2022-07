Voyages: la COVID force à se trouver des plans B

Ceux qui partent en vacances alors que le Québec connaît une hausse importante des cas de COVID doivent revoir leur façon de les planifier ou se trouver des plans B.

« On a des cas, par exemple, de familles qui devaient partir à l’étranger dans les prochains jours. Mais comme certains ont la COVID, on a pu déplacer leur voyage, vu qu’ils avaient prévu le coup en prenant des assurances », affirme Tina Beaulieu, propriétaire de l’agence Voyage N. T. Air, à Montréal.

Photo Pierre-Paul Poulin

Depuis quelques semaines, le Québec enregistre une forte hausse de cas et de décès liés à la COVID-19. Les hospitalisations ont, elles, de nouveau dépassé la barre des 1500.

Jeudi, en conférence de presse, le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le directeur de santé publique, le Dr Luc Boileau, ont martelé que les Québécois devaient continuer de respecter les consignes d’isolement pour prévenir la contagion.

« C’est sûr qu’on a plus de cas que l’an dernier parce qu’il y a plus de transmissions à cause des variants B.4 et B.5 et moins de mesures », constate le professeur à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, Benoît Mâsse.

Et en plein début de la période estivale, les Québécois qui partent en vacances ou prévoient le faire ne sont pas épargnés par les infections.

Mieux préparés

Mais après deux ans de pandémie, ils semblent cependant être beaucoup mieux préparés pour retourner leur veste en cas d’infection.

« On propose à nos clients de prendre des assurances voyage pour éviter qu’ils les perdent. Entre la COVID et le problème des passeports, c’est devenu incontournable », explique Stéphanie Reilly, de l’entreprise Voyages Jean-Pierre, à Brossard, sur la Rive-Sud de Montréal.

Beaucoup de clients réservent plus à la dernière minute afin d’être sûrs de ne pas avoir d’annulation ou de changement, ajoute-t-elle.

Voyager différemment

Les vacanciers doivent aussi apprendre à voyager et à se préparer différemment pour éviter les mauvaises surprises à l’aéroport, puisqu’il faut dorénavant se conformer aux conditions d’entrée qui diffèrent dans chaque pays.

« On voit que les gens sont très anxieux et veulent être sûrs d’avoir tout en main avant de partir », confie Mme Reilly.

Comme chez Voyages Jean-Pierre, les questions et les appels des voyageurs concernant les mesures sanitaires à l’étranger fusent chez les agences.

« Avec le début des vacances, on voit vraiment une augmentation des appels, ça représente environ 50 % des appels », explique Marina Fortin, propriétaire de l’agence M Voyages Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent.

Pour éviter les casse-tête, la plupart des entreprises proposent des genres de liste de contrôle.

« Au moment de la réservation, je donne toujours une liste de choses à vérifier et, 72 h avant leur départ, je les recontacte pour vérifier avec eux qu’ils sont bien à jour pour tout en fonction de leur destination », soutient Tina Beaulieu, propriétaire de l’agence Voyage N.T. Air, à Montréal.

Voyage au Canada

Les preuves de vaccination ne sont plus demandées lorsque vous montez dans un train ou un avion à l’intérieur du Canada. Cependant, vous devez satisfaire à certaines exigences comme ne présenter aucun signe ou symptôme de la COVID-19 et porter un masque durant le voyage.

Vous pourriez ne pas pouvoir monter à bord d’un train ou d’un avion si vous présentez des symptômes, à moins que vous ayez en main un certificat médical confirmant qu’ils ne sont pas liés à la COVID-19, ou que vous présentez un test PCR négatif.

Voyage à l’étranger

Pour les personnes qui voyagent, vous pourriez devoir présenter une preuve de vaccination ou un test PCR négatif.

Exemple : La France requiert que les adultes de plus de 18 ans aient une dose de rappel au plus tard neuf mois après la deuxième dose d’un vaccin contre la COVID-19. Les personnes n’ayant pas été inoculées doivent obligatoirement fournir un test PCR de moins de 72 heures ou d’un test antigénique de moins de 48 heures avant le départ.

Pour connaître les exigences de chaque pays, vous pouvez consulter la page « Conseils aux voyageurs et avertissements par destination » du gouvernement du Canada (voyage.gc.ca/voyager/avertissements)

Les personnes qui n’ont pas reçu deux doses de vaccins devront présenter un test de dépistage négatif avant de monter dans l’avion, se soumettre à un test de dépistage à leur retour au Canada et doivent faire une quarantaine de 14 jours.

Test PCR

Certains pays, comme la Bulgarie, la Corée du Sud, l’Inde ou encore le Cameroun demandent à tous leurs visiteurs de présenter un test de dépistage négatif pour rentrer au pays, même en ayant un schéma vaccinal complet.

Dans la plupart des pays d’Europe, les personnes non vaccinées doivent également montrer un test de dépistage afin de passer la frontière.

Au Québec, ce sont des entreprises privées qui réalisent ces tests et certaines pharmacies proposent également le service. Il faut généralement prendre rendez-vous en ligne, notamment sur la plateforme Clic-Santé.

Tous les pays n’acceptent pas les mêmes tests, il faut donc vérifier si le pays visité requiert un test PCR ou antigénique.

ArriveCan

L’utilisation de l’application du gouvernement fédéral canadien demeure obligatoire. Tous les voyageurs qui rentrent au pays, citoyens ou non, doivent fournir les informations demandées dans les 72 heures précédant leur retour, comme leur preuve de vaccination, les renseignements liés au voyage effectué ou encore le plan de quarantaine.

Sans la preuve de dossier sur ArriveCan, les voyageurs s’exposent à une amende de 5000 $.

Positif à l’étranger

Si vous avez contracté la COVID-19 pendant votre voyage dans les 10 jours précédant votre retour au pays, vous ne pourrez prendre l’avion. Vous devrez donc suivre les consignes du pays dans lequel vous vous trouvez, par exemple s’il faut ou non se soumettre à une quarantaine. Il faudra attendre d’avoir un résultat de dépistage négatif à la COVID-19 pour pouvoir retourner au Canada, explique Santé Canada.

Rappel COVID au Québec

Photo Adobe Stock

Vaccination

Les personnes qui souhaitent obtenir une 3e dose (dose de rappel) pour la COVID-19 peuvent toujours prendre rendez-vous sur la plateforme Clic-Santé.

Des rendez-vous pour une 4e dose sont déjà offerts à toutes les personnes de plus de 18 ans ayant reçu leur dernière dose il y a au moins trois mois, ainsi que les personnes immunodéprimées et dialysées de plus de 12 ans.

Isolement

Au Québec, le gouvernement demande que vous vous isoliez immédiatement en cas de fièvre.

Si vous avez la COVID, vous devez vous isoler pour cinq jours dès l’apparition des symptômes ou au moment où vous présentez un test de dépistage positif. Après ce temps, si les symptômes et la fièvre disparaissent pendant 24 h, vous pouvez reprendre vos activités : en portant un masque ;

en évitant de participer à des évènements sociaux non essentiels ;

en évitant de rencontrer des personnes vulnérables ;

en respectant la distanciation de 2 mètres.

Toutefois, si vous avez eu la COVID-19 dans les deux derniers mois, il n’est pas nécessaire de vous isoler à nouveau. Cependant, jusqu’à la disparition des symptômes, il est fortement recommandé de :

porter un masque lors de toute interaction sociale ;

éviter les contacts avec les personnes vulnérables.

Les personnes qui cohabitent avec quelqu’un d’infecté à la COVID doivent pendant 10 jours :

surveiller leurs symptômes ;

ne pas entrer en contact avec des personnes vulnérables ;

porter un masque lors d’interactions sociales ;

respecter les deux mètres de distanciation.

Les personnes non vaccinées doivent cependant s’isoler pendant 5 jours.

Tests rapides

Les Québécois peuvent toujours aller chercher une boîte de tests de dépistage rapide à la pharmacie en réservant un rendez-vous sur la plateforme Clic-Santé ou en se présentant au comptoir.

Chaque adulte a le droit de recevoir une boîte de cinq tests gratuitement tous les 30 jours sur présentation de sa carte de la RAMQ.

Bien qu’« imparfaits », ces tests sont efficaces pour déceler une infection à la COVID-19, malgré l’arrivée de nouveaux variants.

« Si le test est négatif, mais qu’on a quand même des symptômes, il faut être prudent et avoir un peu de considération pour les autres [en s’isolant] », explique le professeur à l’Université McGill, David Juncker, ajoutant de refaire un test dans les 24 ou 48 heures.

– Avec Hugo Duchaine