La gestion de la panne de Rogers est une « catastrophe »

La cause exacte de la panne majeure chez Rogers qui a chamboulé le réseau numérique canadien demeurait toujours inconnue, samedi, un manque de transparence flagrant que dénoncent des experts.

« Ils représentent 25 % du trafic internet au Canada, et 24 heures plus tard, on n’est pas capable de dire pourquoi ces systèmes étaient hors-ligne, déplore Luc Lefebvre, cofondateur de Crypto.Québec, un organisme spécialisé dans la sécurité informatique. C’est une catastrophe de communication. »

En matinée, samedi, Rogers a rapporté que la connexion était rétablie pour la grande majorité de ses abonnés.

Des services tels qu’Interac et ArrivCan avaient été paralysés pendant près de 24 heures.

Et comme rapporté par Le Journal, samedi, ce bouleversement a forcé des commerces, en l’occurrence un Tim Hortons de Montréal au moins, à offrir des produits et services gratuitement puisque des consommateurs étaient incapables de payer avec leur carte de débit.

Une cyberattaque ?

L’origine exacte de la panne demeurait inconnue samedi.

« Les meilleurs experts sont en train d’enquêter. Je pense qu’à ce moment-ci, il est prudent de ne pas [exclure la possibilité d’une cyberattaque] », a expliqué le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

L’une des principales théories circulant est que le système servant d’intermédiaire entre les plateformes, comme le serveur des entreprises et Interac, a été touché. C’est du moins l’analyse de Luc Lefebvre.

« Actuellement, dans les grandes entreprises, il n’y a pas grand monde où l’on trouve des experts pour gérer ces protocoles [...]. Et des fois, il arrive que quelqu’un fasse des mises à jour qui peuvent causer des erreurs catastrophiques », indique-t-il.

Qu’importe l’origine du problème, les gros joueurs du milieu des télécommunications se doivent d’être plus proactifs dans de telles situations, estiment les experts consultés.

Zéro gestion de crise

« On appelle ça des gestions de crise. Il faut développer des scénarios B et C, au cas où notre plan régulier ne fonctionnerait pas », soutient Bruno Guglielminetti, spécialiste des communications numériques.

Ce chaos peut même soulever des enjeux de sécurité considérables.

« Il y a des gens pour qui ça peut être des situations dangereuses, problématiques. Quand ce sont des systèmes comme le 911 [...], on peut se poser des questions », ajoute l’expert.

Rogers, qui compte 11,2 millions d’abonnés à son service sans-fil, n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue.

« Aujourd’hui, nous n’avons pas été à la hauteur », a écrit vendredi le président Tony Staffieri.

