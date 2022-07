La pression sur Urgences-Santé augmente

Les ambulanciers d'Urgences-Santé accentueront, dès lundi, la pression exercée sur leur employeur, qui refuse catégoriquement de négocier avec le syndicat concernant la surcharge de travail de ses employés.

Le Syndicat du préhospitalier (SP-CSN) déplore, entre autres, le refus catégorique d'Urgences-Santé d'entendre les arguments de ses employés, malgré les différentes pistes de solution proposées. Les ambulanciers, surchargés et épuisés, demandent entre autres de pouvoir prendre leur pause dîner à l'heure convenue.

Pour les ambulanciers, il est impératif que la pause repas soit prise à une heure convenable, et non repoussée en raison de la surcharge de travail. Ainsi, à partir de lundi prochain, le SP-CSN demandera aux ambulanciers de prendre leur pause dîner à l'heure prévue, dans le respect de la convention collective, afin de mettre la pression sur Urgences-Santé.

«Au lieu de mettre en place des solutions à long terme, respectueuses de nos droits et de notre santé, on assiste à un abus intolérable du droit de gérance de l'employeur qui bafoue nos conditions de travail négociées», a déclaré le président par intérim du SP-CSN, Claude Lamarche.

Le syndicat exhorte le ministère de la Santé et des Services sociaux à agir. De plus en plus d’ambulanciers choisissent de réorienter leur carrière en raison des mauvaises conditions de travail, aggravant ainsi la pénurie de main-d'œuvre.

«Nous savons tous, syndicat comme l'employeur, que des paramédics surchargés, cela veut dire des délais plus longs pour répondre aux appels. Cela veut dire aussi une accumulation de risques pour la santé et la sécurité des paramédics eux-mêmes. Ça ne peut plus durer», a mentionné M. Lamarche.