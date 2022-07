Le coup d’envoi de la plus importante randonnée à motocyclette formée exclusivement de femmes au Canada sera donné aujourd’hui à Drummondville. La 14e Ride de Filles réunira un nombre record de 564 femmes motocyclistes, dont plusieurs survivantes et combattantes du cancer du sein, qui prendront la route pour une randonnée d’environ 250 km, sur les routes du Centre-du-Québec, de la Montérégie et de l’Estrie, afin de récolter des dons au profit de la Fondation cancer du sein du Québec. Fondée en 2009 par Sylvie Brisebois (photo avec Lulu Hughes, porte-parole de la Ride de Filles) pour venir en aide à deux de ses amies atteintes du cancer du sein, la Ride de Filles a permis d’amasser en 13 ans 943 675 $ au profit de la Fondation cancer du sein du Québec. Avec les dons remis cette année, cette somme atteindra le million de dollars.

50 ans de mariage

Photo courtoisie

Permettez-moi de féliciter en retard Robert Martel et son épouse Sharon O’Brien (photo) pour leur 50e anniversaire de mariage célébré le 1er juillet dernier. L’union du couple de Loretteville avait en effet été bénie, le 1er juillet 1972, par l’abbé Majella Marcoux à l’église Saint-Ambroise de Loretteville. Robert et Sharon ont deux enfants, Tony et Mélanie, et autant de petits-fils (Zachary et Jeremy). Ils profitent de leur retraite pour se gâter avec quelques escapades gastronomiques en ville et quelques voyages aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Profitez de la vie !

Photo courtoisie

Joyeux anniversaire en retard aussi à Jean-Paul Malenfant (photo) qui a célébré en juin dernier son 90e anniversaire de naissance. Natif de Québec en 1932, M. Malenfant a traversé le fleuve en 1958 pour s’installer à Lévis, où il enseigne à l’école Notre-Dame. Durant cette période, il fait la connaissance d’une Lévisienne, Louise Lavallée, qu’il épousera à l’été 1959. M. Malenfant a mené une longue carrière dans le monde de l’éducation, notamment pendant 28 ans comme professeur de français de cinquième secondaire à l’école Mgr Déziel et à la Polyvalente de Lévis. Homme dévoué et apprécié de tous à Lévis, il a aussi donné au suivant en offrant du temps à titre de bénévole dans sa paroisse et en s’impliquant dans de nombreux autres secteurs, dont la présidence de la Saint-Vincent-de-Paul à Christ-Roi. Aujourd’hui, M. Malenfant profite de la vie en résidence au centre-ville de Lévis avec son épouse Louise. Sa plus grande richesse reste sa famille composée de 6 enfants, 23 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. Il n’a pas hésité à leur refiler un sage conseil lorsqu’ils se sont réunis pour son anniversaire : profitez de la vie et de ce que vous aimez faire, et ce, malgré les difficultés rencontrées.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 09 juillet 2002. Pour la deuxième fois seulement dans l'histoire du baseball, un québécois, le lanceur Éric Gagné (photo) des Dodgers de Los Angeles, participera au match des étoiles. Le seul autre Québécois à avoir été invité au match des étoiles est Claude Raymond, releveur lui aussi, en 1966, alors qu'il évoluait pour les Astros de Houston.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pierre (Le Vez) Vézina (photo), animateur et commentateur sportif au FM 93... André Lambert (Fils de Pub !), publicité et communication... Marie-France Bazzo, ex-animatrice de Bazzo.tv à Télé-Québec, 61 ans... Tom Hanks, acteur américain, 66 ans... Margie Gillis, danseuse de ballet et chorégraphe canadienne, 69 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 9 juillet 2012 : Jean Robillard (photo), 58 ans, président et chef de la direction de la société Raymond Chabot Grant Thornton... 2017 : Alain Gagnon, 74 ans, écrivain québécois né au Lac-Saint-Jean... 2016 : Geneviève Castrée, 34 ans, bédéiste et artiste multidisciplinaire québécoise...