Les Oilers ont encore besoin d’un gardien

Le directeur général des Oilers d’Edmonton, Ken Holland, commence à sentir l’urgence d’ajouter un gardien à sa formation, maintenant que les hommes masqués se font de plus en plus rares sur le marché.

Dans les derniers jours, Ville Husso a été acquis par les Red Wings de Detroit, Vitek Vanecek a rejoint les Devils du New Jersey, Alexandar Georgiev a été échangé à l’Avalanche du Colorado et Marc-André Fleury a décidé de rester avec le Wild du Minnesota.

Ce sont tous des portiers qui auraient pu donner un sérieux coup de main aux Oilers. À Edmonton, Mikko Koskinen a décidé de retourner jouer en Europe tandis que l’avenir du vétéran de 40 ans Mike Smith est tout sauf sûr. L’Ontarien pourrait choisir la retraite ou encore décider d’intégrer la liste des blessés à long terme pour soigner quelques bobos. Il reste une année au contrat de deux ans et 4,4 millions $ qu’il avait paraphé l’an dernier.

«J’ai besoin [d’un gardien]. Je dois en ajouter un. C’est aussi simple que ça, a dit Holland au site web de la Ligue nationale de hockey, vendredi. Il y a plusieurs choses que nous aimerions faire, mais aucune qui mérite d’être traitée aussi urgemment que la situation des gardiens.»

Le DG a expliqué ne pas vraiment être en mesure de conclure une transaction sans vraiment hypothéquer l’avenir de son club. Il devra vraisemblablement être convaincant sur le marché des joueurs autonomes, où Darcy Kuemper et Jack Campbell seront les gardiens sans contrat les plus intéressants.

Au moins un...

Les Oilers sont au moins assurés de compter sur les services de Stuart Skinner, qui a montré un dossier de 6-6-0, une moyenne de buts alloués de 2,62 et un taux d’efficacité de ,913 l’an dernier dans la Ligue nationale. Bien qu’il soit prêt à demeurer avec le grand club, Holland estime que son gardien de 23 ans mériterait d’abord de jouer un rôle d’adjoint afin de s’établir correctement dans le circuit Bettman.

«Nous sommes heureux de voir la façon dont Stuart se développe et joue. Mais il est le seul gardien que nous avons actuellement, et au plus, il est [la solution de rechange]», a avoué Holland.

Le directeur général devra aussi surveiller son budget, lui qui compte notamment les joueurs autonomes avec compensation Jesse Puljujarvi, Kailer Yamamoto et Ryan McLeod dans sa formation. La retraite du défenseur Duncan Keith, qui n’a pas encore été confirmée, pourrait toutefois lui donner davantage de marge de manœuvre.