Nouvelle Babel: se projeter en 2097

Jouant avec les codes du roman d’anticipation et du suspense, le talentueux Michel Bussi invite ses lecteurs à le suivre dans un étonnant voyage avec son nouveau roman, Nouvelle Babel. Ce roman stupéfiant, où l’on voyage autour du globe et dans le temps, montre un futur pas si lointain où la technologie permet de se téléporter. Pour le bonheur de tous, on peut se retrouver sur une plage paradisiaque, au sommet d’une montagne ou dans un lieu de rêve. Mais que se passe-t-il si ça dérape et qu’un assassin décide de s’emparer de cette technologie ?

Michel Bussi campe le décor de Nouvelle Babel en 2097, sur une île de rêve, inaccessible, où vivent de paisibles retraités. Un jour, ils se font tous assassiner.

Trois policiers, un journaliste ambitieux et une institutrice nostalgique s’engagent dans une course contre la montre pour préserver l’équilibre d’un monde qui ne connaît plus de frontières et où la technologie permet d’être un peu partout en une seconde.

Les enquêteurs sont pétrifiés par la méthode du tueur, qui progresse à visage découvert. Leurs « tabletas » leur permettent la reconnaissance faciale et ils sont sur le point de découvrir un monstre.

Michel Bussi en met plein la vue dans ce suspense inhabituel, très divertissant, qu’il a pris plaisir à écrire alors qu’il était – comme tout le monde – en confinement. Et pour cause : il fait voyager ses lecteurs dans le Pacifique, au Japon, en Birmanie, au Kazakhstan, à New York, à Londres, en Suède, en Russie...

Réduire les distances

L’idée de départ remonte, dit-il, à l’adolescence : réduire les distances.

« J’ai fait des études de géographie et après, j’ai été prof de géographie. Si on abolit les distances, ça modifie complètement le monde. Il n’y aura plus qu’une seule langue, il n’y aura plus de frontières. J’avais cette idée de bâtir un monde politique sans distance. Je pense que c’est venu bien plus que l’intrigue policière et le reste », commente-t-il, en entrevue.

« S’il y avait téléportation, il n’y aurait plus besoin des villes, donc ça donnerait un roman d’anticipation où on ne serait pas dans un monde apocalyptique ni dans un monde d’hyper technologie comme dans Blade Runner. »

L’auteur des Nymphéas noirs et de Rien ne t’efface est un fan de science-fiction, tant côté livres qu’au cinéma.

« Ce que j’aime beaucoup, c’est l’anticipation. J’aime bien la science-fiction, mais je ne suis pas un grand fan des grandes sagas. Assez vite je décroche, parce que ça devient trop technique. Par contre, j’adore les fables d’anticipation, par le message politique qu’elles peuvent livrer. Évidemment, on pense au Meilleur des mondes et à 1984. Il y a une sorte d’élégance cachée derrière une intrigue basée sur l’imaginaire, parfois amusante, parfois décalée. Une vraie critique, une vraie réflexion sur le monde dans lequel on vit. »

Essayer d’avoir ce côté visionnaire, c’est ce qu’il cherchait dans le roman d’anticipation, pour décrire ce qui pouvait réellement se passer, d’une certaine façon.

La téléportation

Se projeter en 2097 pour Nouvelle Babel a été un bel exercice.

« J’ai vraiment fait le choix de ne pas avoir un univers technologique radicalement différent de celui qu’on connaît. J’aurais même tendance à dire que la téléportation physique, telle que je l’ai inventée, est quelque chose de concret et facile à se représenter : on appuie sur un bouton et on se déplace. Il n’y a pas d’avatar, pas d’hologramme. »

Il a préféré mettre l’accent sur le côté « utopie » de ce monde sans frontières, de résolution des problèmes mondiaux grâce à un gouvernement mondial. « On est plus dans la fable politique et dans le polar que dans la reconstitution d’un monde futuriste. »

♦ Michel Bussi est géographe de formation et il a longtemps été professeur d’université à Rouen, en France.

♦ En quelques années, il est devenu l’un des auteurs les plus lus en France.

♦ On lui doit Nymphéas noirs, Maman a tort, Le temps est assassin, Au soleil redouté et Rien ne t’efface.

♦ Ses romans ont été adaptés en bandes dessinées et en séries télé.

♦ Ils ont aussi été traduits dans 37 pays.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« En gros plan sur le mur de la chambre de Cléo, le président Galiléo Nemrod prenait la parole devant une forêt de micros. Les caméras filmaient tour à tour l’orateur et la foule de journalistes massés autour de lui. Le président de l’OMD exposait les faits brièvement, sans rien révéler de plus que ce que les flashs d’information répétaient en boucle depuis quelques minutes. Un massacre dans un atoll du Pacifique dont on ne pouvait pas encore révéler le nom. Dix victimes dont on ne pouvait pas encore révéler l’identité. »