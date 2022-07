On dit qu’un malheur ne vient jamais seul

Ça faisait un bout qu’entre mon conjoint et moi ça allait plus ou moins bien. Même si ma fille et ses deux garçons avaient quitté le nid et qu’on appréciait de se retrouver juste à deux pour le souper après des années de turbulences, on aurait dit que le cœur n’y était plus. Je ne voyais que ses défauts et je ne m’imaginais pas vieillir avec ce sportif enragé, quand je suis une amoureuse des arts.

La pandémie est arrivée pour mettre un stop à ma réflexion sur une éventuelle séparation. Pour ajouter une couche de difficulté à mon affaire, la santé de ma mère s’est mise à décliner. Fille unique, je n’avais personne pour prendre le relais auprès d’elle, surtout qu’entre ma fille et elle, ça n’avait jamais cliqué.

Ma mère a rendu l’âme en décembre. Même si je sais que certains vont trouver ça méchant, j’ai ressenti une certaine libération, car affectée par une maladie dégénérative qui la consumait, c’était devenu difficile de la contenter.

Mais son départ m’avait affectée plus que je ne le croyais, car les mois qui ont suivi, je les ai vécus à fleur de peau et facilement irritable. Tout ce qui me tapait sur les nerfs avant, dans le comportement de mon conjoint, me tapait encore plus sur les nerfs, et je lui manifestais plus que jamais mon impatience. Puis le jour où il m’a demandé « Est-ce que par hasard, sans avoir le courage de me le dire, tu souhaiterais que je parte ? » Je me suis entendue répondre « Eh bien oui, j’aimerais que tu partes ! »

Une fois la phrase sortie de ma bouche sans avoir prévu de la dire, c’était comme si je me sentais soulagée, et au lieu de m’en excuser, je suis restée muette. Il a mis un mois pour se ramasser, se trouver un logement, et partir.

L’affaire s’est soldée samedi dernier, et vous ne pouvez pas savoir Louise combien je me sens soulagée, en même temps que triste d’avoir fait autant d’efforts pour que notre famille recomposée fonctionne, et d’en être arrivée à l’échec de mon couple, alors que je pensais avoir enfin trouvé le bon gars pour moi.

Mes amies me trouvent folle de quitter un homme tel que lui alors que j’arrive au milieu de la cinquantaine et que ça va s’avérer ardu de lui trouver un remplaçant. Mais comme je pense avoir pris la bonne décision, je fais confiance à la vie. Comme il est dit en littérature qu’un malheur n’arrive jamais seul, se pourrait-il que la perte de ma mère m’ait guidée sur le chemin de ma séparation ? Ai-je pris la bonne décision selon vous ?

Âme en paix

Je suis incapable de répondre à votre dernière question, même si la teneur de votre signature m’indique que ça pourrait être le cas. Quant au fait qu’un malheur n’arrive jamais seul et que le décès de votre mère aurait quelque chose à voir avec la décision de vous séparer, je vous dirais que tout comme il arrive en physique qu’un choc déclenche une réaction en chaîne, rien ne dit que cela ne soit pas possible dans le domaine des sentiments.

Mais je vous inviterais plutôt à réfléchir aux raisons qui, comme vous le mentionnez en début de lettre, vous indiquaient bien avant la pandémie, que ça n’allait plus avec votre conjoint. Certaines décisions plus difficiles à prendre que d’autres mettent parfois plus de temps que prévu à se concrétiser.

Je ne sais pas si vous connaissez l’ex-animatrice Christine Michaud qui fait aussi des conférences sur le bonheur et le mieux-être, mais je vous signale qu’elle vient de publier un livre intitulé Choisir la joie et la légèreté aux Éditions Édito. Ce livre autobiographique traite justement d’une situation similaire à la vôtre. Vous y trouveriez certainement des pistes de réflexion.