Saveurs d’antan

Publié pour la première fois en 1950, ce roman typiquement anglais est un pur régal !

L’intrigue de ce savoureux roman se déroule en 1947, et dès le début, on saura qu’il s’est produit quelque chose de terrible dans la baie de Pendizack, en Cornouailles. Fragilisée par l’explosion d’une mine marine dérivante, une énorme masse rocheuse s’est en effet détachée de la falaise, et de ce fait, la pension familiale qui se trouvait juste en dessous a été entièrement ensevelie – et détruite.

Heureusement, il y aura plusieurs survivants. Toutefois, comme il n’aurait servi à rien de les nommer à ce stade de l’histoire parce qu’aucun des personnages ne nous est encore familier, l’auteure va revenir quelques jours avant le drame, lorsque l’Hôtel du Manoir de Pendizack était encore debout, et prendre le temps de nous présenter ses héros avec une bonne dose d’humour british !

Une drôle de brochette

Il fut une époque où les Siddal avaient de l’argent. Mais après avoir tout perdu, ils ont eu l’idée de convertir leur maison de bord de mer en hôtel, et désormais ils accueillent chaque été les vacanciers qui veulent bien venir séjourner chez eux.

Le cru 1947 sera ainsi particulièrement coloré : un couple incapable de faire face à la mort de sa petite fille, une famille dont la mère doit suivre un régime spécial autorisant crème fraîche, gibier ou langouste, un insupportable chanoine et sa fille à moitié timbrée, une écrivaine de renom ayant un faible pour les beaux jeunes hommes, une veuve sans le sou et ses trois gamines faméliques, une intendante aussi paresseuse que sale... Un petit délice, et jusqu’à la fin on souhaitera vraiment que les meilleurs d’entre eux ne périssent pas écrabouillés sous les pierres.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Blackwater, tome 5 – La fortune

Photo courtoisie

Parce qu’elle est aussi addictive que surprenante, la série Blackwater compte maintenant de très nombreux adeptes. Avec les tomes 5 et 6, respectivement intitulés La fortune et Pluie, on pourra ainsi connaître la suite (et la fin, hélas !) des aventures du richissime clan Caskey. Écrite au début des années 1980, une incroyable saga familiale à emporter en vacances.

Le triomphe des lions

Photo courtoisie

Une autre saga qui a le vent en poupe : celle des Florio, une famille italienne partie de rien qui a commencé par faire fortune à Palerme, dans l’ouest de la Sicile. Ce deuxième tome de la trilogie se penche surtout sur le parcours du jeune Ignazio qui, malheureusement, ne semble pas avoir hérité de la bosse des affaires de son père. Pas grave, car la magie continue d’opérer et que l’on veut absolument connaître la suite !

150 drôles d’expressions pour cultiver son jardin

Photo courtoisie

Si on a le pouce vert et qu’on passe pas mal de temps dehors, peut-être aura-t-on envie de se cultiver un peu en découvrant toutes sortes d’expressions liées au jardin. Certaines sont très connues (se mettre en rang d’oignons, couper l’herbe sous le pied...), mais d’autres pourraient vraiment nous étonner. « Sucrer les fraises » ou « avoir le melon », par exemple !

125 défis chauffe-méninges

Photo courtoisie

Pour s’occuper l’esprit ou se changer les idées pendant les vacances, on trouvera dans ce petit livre pas moins de 125 jeux qui feront travailler dur nos neurones ! Dédales fléchés, casse-têtes, problèmes de logique, codes à décrypter, devinettes, énigmes à résoudre... Il faut vraiment y réfléchir à deux fois avant de pouvoir répondre, et dans l’ensemble, les exercices ne sont pas faciles faciles !

Frissons garantis

Photo courtoisie

Le siffleur de nuit

Australie, 1966. À cause d’une sombre affaire de meurtres mal résolue, Mick Goodenough (prononcer Good-No) a récemment été transféré à Moorabool, une petite ville de cambrousse où on ne manque jamais de lui rappeler qu’il n’est plus commissaire, mais simple agent en probation. Et en tant que tel, il doit passer l’essentiel de son temps à distribuer des contraventions ou à rédiger d’ennuyeux rapports.

Hal Humphries aussi est nouveau en ville. Son père ayant décroché un poste important chez Prime Foods, l’une des entreprises de la région, toute la famille a été obligée de suivre même s’il n’y a pas grand-chose à faire dans ce coin de pays étouffant où les aborigènes sont encore perçus comme des moins que rien.

Un tueur en puissance

En traînant avec son petit frère non loin d’une vieille caravane abandonnée, Hal va découvrir le cadavre d’un chien qui a visiblement été martyrisé. Ce qui mettra assez vite les sens de Goodenough en alerte. Dans les environs, plusieurs autres animaux domestiques ont été retrouvés mutilés, et à en croire les plus récentes recherches en matière de psychologie, bon nombre de psychopathes sadiques commenceraient par tuer des bêtes avant de passer aux êtres humains...

Un roman noir dont on a adoré l’ambiance, l’époque et, bien sûr, l’histoire !