Sel: un avant-dernier tome bien assaisonné!

C’est avec une bonne dose d’humour (et de sel !) que l’écrivain danois Jussi Adler-Olsen nous sert le 9e et avant-dernier épisode des enquêtes du Département V.

Photo courtoisie

Avec le Département V, une unité de la police criminelle de Copenhague essentiellement affectée aux affaires non résolues, Jussi Adler-Olsen a connu le succès à la vitesse grand V. Miséricorde, le tout premier volet de la série, a remporté de nombreux prix et depuis, chaque nouvel opus se transforme instantanément en best-seller un peu partout à travers le monde.

C’est en 2005 que l’écrivain danois a eu l’idée de cette série et qu’il en a tracé les grandes lignes, décidant de ce fait qu’elle comporterait 10 volumes. Et déjà à cette époque, il savait en gros quel allait être le thème de chaque livre. Un truc n’a toutefois jamais fait partie de son canevas d’origine : la pandémie de COVID !

« Au Danemark, en 2020 et 2021, il était presque impossible de mener des enquêtes policières, s’exclame Jussi Adler-Olsen, qu’on a pu joindre chez lui, à Copenhague. À cause des mesures sanitaires en place, les déplacements étaient limités et il fallait à peu près tout faire au téléphone. Dans ces conditions, ça a été un réel défi pour moi de trouver comment Carl Mørk et son équipe parviendraient quand même à enquêter sans que ce soit trop ennuyeux à suivre. »

On l’aura compris, le 9e épisode des enquêtes du Département V se déroule en pleine pandémie, à une période où aucun vaccin n’était encore officiellement en circulation...

Une intrigue qui ne manque pas de sel !

Le 20 novembre 2020, jour de ses 60 ans, une femme du nom de Maja Peterson va s’enlever la vie. Une mort qui serait sans doute passée totalement inaperçue si Marcus Jacobsen, le chef de la brigade criminelle de Copenhague, n’avait pas été amené à la rencontrer en 1988. Cette année-là, le petit garçon de Maja a été tué dans l’explosion d’un garage automobile et malgré tous les efforts de la police, la cause du drame n’a jamais pu être établie avec certitude.

Voilà donc pourquoi, 32 ans plus tard, Marcus ne pourra résister à la tentation de confier au Département V le soin de résoudre cette ancienne affaire. D’autant plus qu’en relisant attentivement les pièces versées au dossier, il a relevé un curieux détail qui lui avait échappé à l’époque : un monticule de sel de cuisine d’une hauteur de 9 cm, retrouvé sur les lieux de la déflagration. Et s’il ne se trompe pas, un tas de sel comparable à celui-là aurait été retrouvé sur une autre scène de crime quelques années plus tard. Est-ce que ça pourrait être la signature d’un tueur en série courant toujours dans la nature ?

« Pour moi, le sel est un élément particulièrement intéressant, explique Jussi Adler-Olsen. On l’utilise depuis des milliers d’années et il a joué un rôle important dans l’Histoire. Aux siècles passés, c’était par exemple de l’or parce qu’il servait de monnaie d’échange. Et en Inde, en 1930, il y a eu la Marche du sel initiée par Gandhi pour protester contre le monopole de l’Empire britannique sur la distribution de ce condiment. Beaucoup de tueurs en série laissent des traces derrière eux et le sel m’a paru un bon choix, car il peut disparaître. Une petite pluie ou un coup de vent et hop, fini, il n’en reste plus ! »

Incroyable, mais vrai, il y aura réellement un individu malintentionné derrière tous ces tas de sel. Quelqu’un d’extrêmement bien organisé qui frappe dans l’ombre depuis déjà trois décennies avec l’intention de lutter contre la déchéance de la société.

« J’ai remarqué que le gouvernement autorisait beaucoup de choses et que certaines personnes avaient trouvé le moyen d’en abuser, précise Jussi Adler-Olsen. On peut en avoir un bon aperçu avec Selfies, le septième tome de la série. Alors pour ce neuvième tome, je me suis dit qu’il pourrait y avoir quelqu’un qui punirait celles et ceux qui n’hésitent pas à agir ou à exploiter le système au détriment des autres. »

Un 10e tome qui promet

Pour arrêter ce sinistre justicier, Marcus comptera évidemment sur Carl Mørk et sa bande de joyeux lurons.

« Toute l’équipe est pourtant dirigée par Rose, poursuit Jussi Adler-Olsen. C’est elle qui mène et quand elle parle, on sait qu’elle a raison. Pour moi, c’est le personnage le plus intéressant, mais cette fois, l’intégrer dans l’intrigue a été un peu plus difficile. En revanche, Gordon est maintenant devenu un véritable personnage en trois dimensions. J’avais besoin de lui dans cette histoire, surtout vers la fin [on ne vous explique pas pourquoi !]. Et, oui, tel que je le dis depuis le début, le dixième volet va être consacré à Carl. »

Une bonne chose, car la dernière phrase du livre ne laisse rien présager de bon pour lui.