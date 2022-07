Shinzo Abe : héritage, controverses et défis

Shinzo Abe a été assassiné par un ancien militaire japonais qui semble souffrir de démence. Abe avait démissionné de son poste de premier ministre en raison de problèmes de santé graves. Cependant, comme à peu près tous les autres premiers ministres japonais avant lui, il conservait une énorme influence politique en coulisses, à l’intérieur du Parti libéral démocrate.

La mort d’Abe ne devrait pas remettre en question les grandes orientations politiques du pays. Néanmoins, le Japon continue à faire face à des défis auxquels Abe n’aura répondu que partiellement.

1. Quel est le plus grand héritage de Shinzo Abe ?

Abe a permis aux forces armées japonaises de se déployer à l’étranger, ce qui était interdit. L’article 9 de la constitution japonaise, imposé au pays en 1947 par les Américains et leurs alliés, interdit explicitement au Japon de posséder quelque force militaire de quelque nature que ce soit. Cependant, grâce à la guerre de Corée, et avec la bénédiction des États-Unis, le Japon a contourné la constitution en formant un corps armé appelé « forces d’autodéfense ». Ces forces sont de réelles forces armées et elles sont inconstitutionnelles. Mais leur existence arrange tout le monde ou presque. Étant donné leur nom et les équilibres politiques d’alors, il était entendu que ces forces ne pouvaient pas être déployées hors du Japon. Abe les a rebaptisées « forces d’autodéfense collectives ». Le terme « collectif » réfère ici aux alliés japonais. Ainsi, le Japon peut désormais aller « autodéfendre » ses alliés, loin du Japon.

2. Quels sont les autres héritages d’Abe ?

Abe a tenté de faire une plus grande place aux femmes. Il a entre autres nommé ministres plusieurs femmes. Cependant, le Japon demeure une société extrêmement patriarcale où l’ascension sociale des femmes est mal vue et entravée. Abe a aussi tenté de redresser l’économie du pays. Cependant, malgré quelques succès, notamment avec une forte hausse de la taxe sur la valeur ajoutée, son héritage économique demeure mitigé.

3. Quelles sont les controverses autour d’Abe ?

L’ex-premier ministre était à certains égards extrêmement conservateur. Il admirait grandement son grand-père, Nobusuke Kishi. Or, ce dernier avait été vice-ministre de l’Armement et ministre du Commerce pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui en faisait un criminel de guerre. Il sera malgré tout élu premier ministre du Japon en 1957 et il tentera de restaurer une partie des mesures policières qui sévissaient avant 1945. Shinzo Abe héritera de son grand-père un patriotisme exacerbé qui l’empêchera de reconnaître les sévices subis par les femmes de réconfort coréennes et qui le poussera à visiter le sanctuaire de Yasukuni où sont enterrés des criminels de la guerre de 1939-45.

4. L’assassinat de Shinzo Abe pourrait-il changer l’issue des élections de demain ?

En général, les électeurs ont une réaction émotive face à ce genre de situation et ils ont tendance à appuyer le parti de la personne visée par l’attentat, pour montrer une certaine solidarité. Le Parti libéral démocrate, qui était déjà en avance dans les sondages, pourrait donc faire mieux que prévu.

5. Quels sont les grands défis du Japon ?

Le Japon doit faire face à deux grands défis. Le premier est depuis des décennies sa très basse natalité. Au point où désormais le pays perd environ 500 000 habitants par année. Cette diminution de la population entraîne de graves conséquences économiques. Par ailleurs, la Chine de Xi Jinping devient de plus en plus menaçante.