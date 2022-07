Télé nostalgie: Joëlle Lanctôt fascinée par une boîte aux lettres

C’est sur les planches que Joëlle Lanctôt s’est révélée au public en 2016, défendant le rôle de Mary Poppins dans la comédie musicale du même nom. Or, avant de vivre des moments inoubliables en spectacle, elle a été transportée par le petit écran.

Joëlle, quelle émission télé jeunesse t’a durablement marquée ?

Vers l’âge de 4 ans, je capotais sur Enfanforme. Le décor composé de gros fruits m’hypnotisait... J’avais si hâte qu’ils utilisent le fameux trapèze en cerise, mais ce n’est jamais arrivé. J’en veux encore énormément à Joël Legendre et Élyse Marquis pour les faux espoirs... (rires)

Quels souvenirs télé d’enfance figurent parmi tes plus beaux ?

Les samedis matins, c’était bol de céréales et Bouledogue Bazar. C’était le plus beau moment de ma semaine. Les meilleurs dessins animés y étaient, un à la suite de l’autre, et les animateurs me faisaient vraiment rire.

Regardais-tu beaucoup la télé lorsque tu étais toute jeune ?

Beaucoup trop. Ma mère devait même intervenir ! (rires)

Y a-t-il un personnage qui t’a influencée ?

Tous les personnages de Télé-Pirate [joués par Guy Jodoin, Élyse Marquis et Christian Bégin, NDLR] ! J’adorais leurs niaiseries. Cette émission a complètement marqué ma génération. Aujourd’hui, ça reste encore beaucoup mon genre d’humour... et j’avoue rêver en secret qu’un jour, on me propose de jouer dans un projet télévisuel aussi déjanté.

Y a-t-il encore aujourd’hui une chanson d’une émission qui te reste en tête ?

« Le beauuuu Andyyy en aime une autre que moi... Ah oui, je vais pleureeer touuuute la nuit » [clip de Bouledogue Bazar, NDLR]. Salutations à France Parent, idole de la Joëlle Lanctôt de 10 ans.

Y a-t-il un personnage que tu aurais bien aimé jouer pour les enfants ?

Toutes les émissions à sketches de type Télé-Pirate et compagnie doivent être un terrain de jeu formidable pour un acteur. Mais à 4 ans, si on m’avait offert de jouer la boîte aux lettres du Village de Nathalie, j’aurais probablement eu l’impression d’atteindre l’apogée dans ma carrière.

Quel univers télé voudrais-tu faire découvrir aux enfants ?

Mes amis Pascal Morrissette, Pascal Barriault, Marilou Morin et Valérie Chevalier font une job incroyable sur Cochon dingue. Je pense que j’aurais été très fière que mes enfants grandissent en trippant sur eux !

Que penses-tu de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

Grandir devant des beaux personnages, qui nous apprennent des trucs, qui nous accompagnent dans notre développement psychosocial et qui stimulent l’imaginaire, c’est super important. Il faut continuer de faire briller la créativité et le talent qu’on a ici, au Québec, tant au niveau des scripteurs que des comédiens, en poussant des projets fous, qui sortent de la boîte.

À l’instar de Lunou Zucchini, Rémi Chassé, Tommy Joubert et Manuel Tadros, Joëlle Lanctôt brille sur scène le temps de la comédie musicale Rock of Ages, une œuvre montée par Joël Legendre et présentée sur la scène du Capitole de Québec jusqu’au 7 août.