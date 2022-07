50 ans de Trilogy: un enregistrement complexe pour Emerson, Lake & Palmer

Après les tournées pour promouvoir les opus Tarkus et l’album en spectacle Pictures at an Exhibition, Emerson, Lake & Palmer entrait en studio, à Londres, pour une expérience qui allait s’avérer être la plus complexe de leur jeune histoire. L’album Trilogy, sur lequel on retrouve le succès From the Beginning, a 50 ans.

Lancé le 6 juillet 1972, le trio anglais atteindra des sommets de popularité avec cet album. Cet opus est un retour aux sonorités rock progressives plus traditionnelles après une incursion dans le classique avec l’adaptation de Pictures at an Exhibition du compositeur russe Moussorgski.

Trilogy atteindra la deuxième place des palmarès au Royaume-Uni, en Finlande et en Italie. Il grimpera jusqu’au quatrième rang en Norvège, au Japon et dans les Pays-Bas et au cinquième au Canada et aux États-Unis.

La pièce From the Beginning a été, avec une 39e position, le simple le plus populaire de la formation aux États-Unis.

Enregistré en février et mars 1972, ce troisième album studio d’Emerson, Lake & Palmer était le préféré du chanteur, bassiste et guitariste Greg Lake, décédé en décembre 2016.

Au moment d’entrer aux studios Advision, ELP devra démentir des rumeurs de séparation qui commençaient à circuler. Avant de se lancer dans la création de Trilogy, Keith Emerson, Greg Lake et Carl Palmer avaient refusé une offre alléchante pour composer la trame sonore d’un documentaire sur le pilote de Formule 1 Juan Manual Fangio.

Le bouton bleu

Trilogy, sur lequel on retrouve The Endless Enigma, Fugue, le simple From the Beginning, Hoedown, The Sheriff, Living Sin, la pièce titre Trilogy et Abaddon’s Bolero, a été, de nouveau, réalisé par le bassiste, guitariste et chanteur Greg Lake.

Le titre Hoedown a lancé, ensuite, tous les concerts du trio entre les années 1972 et 1974. Cette pièce est une adaptation de la pièce Hoe-Down du ballet Rodeo du compositeur classique américain Aaron Copeland écrit en 1942.

Dans un texte publié dans les pages du magazine Rolling Stone, sur les dix chansons essentielles d’ELP, on raconte que le claviériste Keith Emerson a commencé l’adaptation de Hoedown après avoir assisté à un festival de musique classique en Roumanie. «La sonorité de synthé, signature de la pièce, est arrivée par accident, lorsque j’ai activé un bouton bleu», a-t-il mentionné.

Une dernière au Stade

Trilogy s’est avéré un album complexe à enregistrer en raison de la précision exigée, des nombreux détails que l’on retrouve dans les arrangements et du grand nombre de couches d’enregistrement qui sont présentes.

L’élément nouveauté et découverte était, pour le regretté Keith Emerson, des éléments majeurs et d’importance.

«J’essaie d’aborder toutes sortes de choses dans ma musique et il y a beaucoup, encore, à découvrir. C’est important pour celui qui écoute de la musique de découvrir de nouvelles choses. C’est une des choses les plus importantes dans la musique», avait raconté le claviériste dans Rolling Stone.

Abaddon’s Bolero, qui conclut Trilogy, a été très peu jouée en spectacle. Greg Lake s’occupait d’un Mellotron et d’un synthétiseur additionnel pour accompagner Keith Emerson. On retrouvait aussi une portion de claviers préenregistrée. Cette pièce de huit minutes a été retirée du répertoire, lorsque le ruban s’est coincé en plein milieu de cette chanson.

Le trio l’a interprétée de nouveau, au début de sa tournée Works et une dernière fois, lors du spectacle mythique du Stade olympique, devant 78 000 spectateurs, où le trio était accompagné par un orchestre symphonique. Une expérience qui a pris fin après 18 spectacles.

Le peintre espagnol Salvador Dali avait été approché pour la réalisation de la pochette. Il avait exigé 50 000 $ et sa proposition a été refusée.