Jeux de société: bâtissez un moteur efficace

Les jeux où l’on doit construire un moteur pour devenir de plus en plus efficace à mesure que progresse la partie sont populaires, et avec raison. Ils vous poussent à toujours être encore meilleur d’une partie à l’autre.

Nous vous proposons deux jeux qui s’articulent autour de cette mécanique, dont un qui vous permettra de vous y familiariser facilement. On ajoute un jeu coopératif, et tous seront comblés !

Minivilles Deluxe

Photo courtoisie

2 à 5 joueurs

7 ans +

30 minutes

54,99 $

Si Expédition Arès vous intéresse, mais que vous avez des doutes sur votre capacité à assimiler ses règles et ses subtilités, ce Minivilles est pour vous.

Il s’agit du même principe puisqu’il vous faut construire un moteur pour devenir de plus en plus efficace.

Les joueurs doivent bâtir leur ville en partant de deux cartes. Ils pourront l’améliorer en s’approvisionnant à un marché public qui offre toujours neuf bâtiments différents.

Et comment ça fonctionne ? Les cartes correspondent à des chiffres de 1 à 14. Au début de son tour, le joueur actif lance un ou deux dés et c’est le résultat qui déterminera quelles cartes seront activées.

L’objectif est évidemment de récolter de l’argent pour se procurer de nouvelles cartes et pour bâtir l’un de ses six monuments, puisque pour gagner, il faut être le premier joueur à avoir cinq monuments construits. Il s’agit d’une version très simplifiée des jeux dits de construction de moteur qui permettra à tout le monde de s’initier au principe, qu’on soit jeune ou plus grand.

Belle qualité du jeu, il est très rapide et il roule bien, peu importe le nombre de joueurs, même si certaines cartes sont plus alléchantes quand on est plusieurs autour de la table.

Terraforming Mars – Expédition Arès

Photo courtoisie

1 à 4 joueurs

14 ans +

60 minutes

72,99 $

Terraforming Mars est l’un des plus beaux succès des dernières années dans le monde du jeu de société. On en propose ici une version un peu simplifiée, mais loin d’être simpliste.

Sur le plan collectif, les joueurs incarnent des entreprises dont l’objectif est de rendre Mars vivable pour la race humaine. Il faut terraformer la planète rouge en y ajoutant des océans, en rehaussant la température et en élevant le niveau d’oxygène par l’ajout de forêts.

On reprend donc ici l’idée du jeu original, mais en simplifiant un peu la mécanique. On introduit le concept de phases de jeu. Ainsi, au début de chaque manche, les joueurs vont tous révéler une carte indiquant laquelle des cinq phases de jeu ils souhaitent activer et tous les joueurs pourront effectuer les actions associées à chacune des phases choisies avec un petit bonus pour le joueur qui l’aura choisie.

Il s’agit d’un jeu de cartes où on dépensera de l’argent (mégacrédits) pour ajouter des cartes à son tableau pour développer son moteur. Parce que l’idée est de récolter des ressources (argent, chaleur, plantes) pour les transformer, sur le petit plateau commun, en oxygène, en hausse de température ou en océan.

Photo courtoisie

Plus le jeu progressera, plus votre moteur deviendra efficace et votre production s’en trouvera rehaussée.

L’idée des phases de jeu accélère le déroulement de la partie et y ajoute un élément stratégique important et intéressant.

Il y a une foule de cartes et il vous faudra plusieurs parties pour trouver des combinaisons efficaces parce que c’est l’essence du jeu, trouver des combinaisons de cartes qui amélioreront votre production plus rapidement.

Il peut paraître difficile à première vue, mais on vous assure qu’une fois la partie lancée, le jeu roule tout seul grâce à sa mécanique fluide, et on entre plus rapidement dans le jeu que dans la version originale.

Le projet

Photo courtoisie

1 à 4 joueurs

8 ans +

30-60 minutes

84,99 $

Des ados trouvent un jeu mystérieux dans une vente de débarras et en y jouant, ils découvrent des liens avec leurs vies.

Dans ce jeu coopératif, vous menez l’enquête en y allant de stratégies et déductions pour décoder une nouvelle réponse lors de chaque enquête.

Le jeu se déploie sur un plateau à double face qui sera différent au commencement de chaque nouvelle mission.

Parce qu’il s’agit d’un jeu qui évolue et qui se bonifie à mesure que votre enquête progresse. Le niveau de difficulté ira évidemment en augmentant et c’est ce qui est intéressant.

Le jeu s’articule aussi autour d’une bande dessinée qui sert de fil conducteur entre chaque mission.

Photo courtoisie

L’enquête se déroule en retournant des tuiles qui vont soit révéler des symboles qui vous permettront de décoder le message ou encore des embûches qui vont vous compliquer la vie.

Vous n’aurez qu’une chance de trouver la bonne réponse. Si vous vous trompez, vous devrez recommencer. Alors, concertez-vous et soyez sûr de votre coup.

Il y a un élément de répétition dans le déroulement du jeu, mais pour les plus jeunes, c’est ce qui fera en sorte qu’ils s’y sentiront à l’aise et qu’ils comprendront rapidement la mécanique.

Un bon petit jeu familial.