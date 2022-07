Derrière le fauteuil d’Édith Cochrane, il y a...

Si on se penchait pour regarder derrière votre fauteuil, trouverions-nous des pièces de monnaie tombées d’une poche de pantalon ou des miettes de biscuits ? Et si un monde d’aventures s’y cachait... Édith Cochrane nous entraîne derrière son fauteuil, dans son premier album jeunesse.

Pourquoi avoir eu envie d’écrire Derrière mon fauteuil, un album pour les enfants ?

J’ai eu cette idée spontanément, comme un caucus d’impro ! C’est un concept assez simple, celui d’un enfant qui regarde derrière son fauteuil, voit quelque chose et s’imagine une situation. Par exemple, il voit une fourmi, puis s’imagine une file de fourmis qui semble transporter des bagages. Il imagine alors des fourmis à la gare qui partent en voyage. Après avoir pensé à ce concept, j’ai contacté ma grande amie Isabelle Brouillette pour lui demander si elle avait envie d’illustrer mon idée.

Ainsi, l’idée de base ne vient pas réellement d’un fauteuil vert olive que vous avez à la maison ?

Non, mais étrangement, Isabelle en a un, chez elle ! Je n’ai pas du tout pensé à ça, en écrivant les premières lignes : « J’ai un vieux fauteuil vert. Ma mère dit qu’il est olive, moi, je dis qu’il est mou ». J’ai écrit ça parce que je trouvais ça drôle, olive... Quand Isabelle m’a dit qu’au fond, je décrivais son fauteuil, j’ai réalisé que c’était vrai !

C’est une histoire qui pose un regard tendre et espiègle sur l’enfance. On y dénote tout de même un souci pour l’environnement, par le biais d’une manifestation pour un avenir propre. C’était important pour vous, d’aborder ce sujet ?

Je me suis fiée à ce que mes enfants connaissent. Mes enfants sont âgés de 14, 12 et 4 ans. Ils ont déjà manifesté avec nous. Ils sont conscients des enjeux climatiques et de leur responsabilité. Ce n’est pas un livre militant, mais ça fait partie du quotidien de plusieurs enfants. Les enjeux climatiques, ils sont nés avec ça. Ce n’était pas le but premier, mais quand on écrit, on est transparent et nos préoccupations remontent à la surface.

Est-ce que l’écriture de ce récit pour les enfants vous a donné envie d’écrire un roman ?

La porte n’est pas fermée... J’ai aussi réalisé que du côté des livres pour les tout-petits, les 0 à 2 ans, comme le tout-carton, il y a beaucoup d’importation, mais peu d’œuvres québécoises. Je me dis que ça pourrait peut-être être un créneau intéressant. Mais je n’ai pas de plan pour l’instant. J’y vais au feeling.

LA question : qu’est-ce qui se trouve derrière votre fauteuil ?

Oh (rires) ! Bonne question, ça dépend lequel de mes fauteuils... Pour créer l’album, Isabelle et moi avons beaucoup regardé derrière nos meubles. Le popcorn, on l’a trouvé chez moi. Il y avait, pour vrai, un grain de popcorn derrière mon fauteuil ! C’est surprenant, ce qu’on trouve derrière un fauteuil. Ça m’arrive souvent de retrouver des épingles à cheveux, des « bobépines ».