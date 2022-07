Festival d’été de Québec: les commerçants jubilent

Du beau temps, des terrasses bondées, des spectateurs à la tonne et des artistes en amour avec la Ville de Québec, le Festival d’été de Québec (FEQ) connaît un départ fracassant pour son retour après deux années d’absence.

« Bilan exceptionnel, la température, les gens et le fait que les scènes soient toutes au centre-ville [...] C’est fou. On est très content », se réjouit Émile Lebel, gestionnaire de l’Ozone Grande Allée.

Jean-Frédéric Laberge, qui est pourtant un habitué des grands événements comme copropriétaire du Dagobert depuis de nombreuses années, est impressionné par le départ monstre du FEQ.

« Après les shows, il y a 50-60 000 personnes dans la rue, c’est le fun, c’est excessivement bon. On a refusé 2500 personnes hier [samedi]. »

De l’autre côté de la rue, le copropriétaire du restaurant Faite à l’os, Emmanuel Côté, admet que l’achalandage des cinq premiers jours est au-delà de ses attentes.

« Le monde est là, la météo est là, il y a une belle programmation, c’est vraiment top pour l’instant », dresse-t-il comme bilan tout en s’interrogeant sur les prévisions météorologiques des prochains jours.

Photo Agence QMI, René Leclerc

Saint-Jean achalandée

Même si le Festival d’été de Québec ne présente pas de spectacle pour une rare fois depuis 1988 à la place d’Youville, la rue Saint-Jean piétonnière est pleine à craquer depuis mercredi dernier.

Avant les spectacles, les festivaliers sont très nombreux et après, les pubs et restaurants-bars se remplissent jusqu’à la fermeture.

Photo Louis Deschenes

Olivier Ménard, partenaire au restaurant Shaker et propriétaire du bar de style clandestin Le Cohen admet que cette année les commerçants se questionnaient à savoir si l’achalandage déjà très élevé de la célèbre rue Saint-Jean allait être au rendez-vous pendant le festival.

« On ne savait pas si ça allait descendre en bas, mais il y a beaucoup de monde. Samedi, après le show, c’était plein. On a un bar privé en haut [Le Cohen] et le Shaker en bas. On ne pouvait plus rentrer personne. »

Problème de son

Malgré un départ canon, quelques points négatifs sont ressortis. Plusieurs lecteurs nous ont mentionné que la qualité du son laissait à désirer depuis le début du Festival, du côté des estrades.

Le problème aurait été surtout remarqué lors du concert de Luke Combs, vendredi soir.

Questionné à ce sujet samedi, le chef programmateur du FEQ, Louis Bellavance, a affirmé ne pas en avoir entendu parler, mais a laissé entendre qu’avec les changements apportés sur le site des Plaines, notamment la nouvelle scène, des ajustements pouvaient être nécessaires.

« Ça se peut qu’il y ait un trou sonore dans ce coin-là. Je vais faire une enquête. »

Autre ombre au tableau, des artistes qui se produisent sur les plaines d’Abraham ont critiqué le manque de participation et l’arrivée tardive des festivaliers de la zone avant-scène Or.

Une situation qui en irrite plusieurs depuis de nombreuses années.

– Avec la participation de Cédric Bélanger