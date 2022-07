Festival d'été de Québec: pop star en mission

La chanteuse Halsey livrait un plaidoyer en faveur de l’avortement, il y a deux semaines, durant un concert à Phoenix, quand elle a remarqué que des spectateurs quittaient les lieux. « Je m’en fous. Si vous n’aimez pas ce que je dis, je ne sais pourquoi vous êtes venus à un spectacle de Halsey. »

• À lire aussi: Festival d’été de Québec: les commerçants jubilent

• À lire aussi: FEQ: Patrick Watson déploie sa magie

• À lire aussi: [EN IMAGES] Maroon 5 au FEQ: «Peut-on revenir ici chaque année?»

Cette tirade dit tout sur cette vedette de la pop pas comme les autres.

Si vous pensez la faire taire ou l’enfermer dans une case, passez votre chemin.

« Cette fille est en mission », affirme Louis Bellavance, directeur de la programmation du Festival d’été, qui la reçoit sur la scène des plaines d’Abraham, lundi soir.

Faire sa place

L’artiste, maintenant âgée de 27 ans, a été découverte en 2016 grâce à une collaboration avec les Chainsmokers sur la bombe radiophonique Closer.

« C’était la voix d’une collaboration qui était immense, mais elle n’était pas d’autre chose que ça pendant un moment. C’était tellement un gros hit que ça a presque joué contre elle. Il a fallu qu’elle trouve sa place, son son », soulève M. Bellavance.

Dans le processus, elle a d’abord fait sa marque dans un créneau electro-pop sur les albums Hopeless Fountain Kingdom et Manic, lancés en 2017 et en 2020.

Sur la vague notamment du succès de la chanson Without Me, Halsey était en train de s’établir parmi les grandes stars de la pop grand public lorsqu’elle a pris tout le monde à contrepied, en 2021, en s’associant à Trent Reznor et Atticus Ross, de Nine Inch Nails, pour enregistrer l’album If I Can’t Have Love, I Want Power, brillante et sombre incursion dans l’univers de la pop industrielle.

« Elle fait une pop qui ne suit pas une ligne. Elle est aussi à l’aise dans un univers électro que dans un univers rock. C’est un électron libre qui réussit à parler à une catégorie de monde qui accroche sur tout ce qu’elle fait », indique Louis Bellavance.

Le dernier de la tournée

Le concert de Halsey au FEQ sera le dernier de sa tournée.

« Ils jouent en Californie et prennent un avion pour en faire un dernier à Québec. Nous avons déjà eu la chance d’avoir des débuts ou des fins de tournée. Il y a toujours une énergie extraordinaire », avance le programmateur du festival, qui s’attend à une foule de la taille de celle qui était à la rencontre de Selena Gomez, en 2016.

« Je pense qu’on va avoir une grande performance. En plus, c’est une candidate au show avec le plus de pyrotechnie avec Marshmello. Ils sont pas mal nez à nez. »

Halsey sur les plaines d’Abraham, lundi soir, à 21 h 30. Les premières parties seront assurées par le groupe américain Cannons et la chanteuse canadienne Lights.