Grand Prix d’Autriche: aucun point pour Aston Martin

Malgré une 12e place sur la grille de départ et des abandons devant lui, Lance Stroll n’a pas été en mesure d’obtenir le moindre point au Grand Prix de Formule 1 d’Autriche, dimanche.

Le pilote québécois a dû se contenter du 13e rang à l’arrivée, tout en concédant un tour au vainqueur, Charles Leclerc (Ferrari).

Et la récolte n’a pas été meilleure pour le coéquipier de Stroll, Sebastian Vettel, qui a fait pire en terminant la course à la 17e place.

Encore éliminés en Q1

L’écurie Aston Martin connaît un passage à vide pour le moins inquiétant, car elle occupe la neuvième position au classement des constructeurs avec à peine 18 points au compteur.

Seule Williams fait pire que l’équipe dirigée par l’homme d’affaires montréalais Lawrence Stroll.

Son rendement n’est guère plus reluisant en qualifications, où ses deux pilotes ont été éliminés dès la ronde initiale (Q1) pour un troisième Grand Prix de suite.

« Mon départ a été satisfaisant, a raconté Stroll à sa sortie de voiture. Et j’ai été en mesure de maintenir ma position et de me battre avec les deux McLaren [Lando Norris et Daniel Ricciardo] en début de course. »

Stroll a été celui, parmi les 20 engagés, qui a roulé le plus longtemps avec son premier train de pneus, ne s’arrêtant qu’au 29e tour.

Après avoir occupé le quatrième rang hors séquence, il a été évidemment rétrogradé quand il a repris la piste avec des gommes neuves.

« Après mon arrêt, a-t-il expliqué, j’ai éprouvé beaucoup de difficulté à contenir les voitures plus rapides derrière moi. C’est dommage d’avoir été incapable d’inscrire un ou deux points. »

Vettel accroché par Gasly

Impliqué dans un accrochage avec Alexander Albon la veille, lors de la course sprint, Vettel a vu son parcours être ruiné par une touchette avec Pierre Gasly cette fois, dimanche.

Le quadruple champion du monde n’a rien à se reprocher, puisque les commissaires ont infligé une pénalité de cinq secondes au Français pour son comportement.

« J’avais pris l’avantage sur lui, a prétendu Vettel, tout en lui laissant beaucoup d’espace. Il a été trop enthousiaste et il m’a percuté. J’ai fait une excursion dans le bac à graviers, mais j’ai pu quand même continuer.

« Dès lors, avec une voiture amochée, j’ai été pratiquement limité à un rôle de figuration. »

Vettel a terminé l’épreuve au 17e et dernier rang. Les trois autres pilotes derrière lui au tableau, Carlos Sainz, Nicholas Latifi et Sergio Pérez, ont été contraints à l’abandon.

Schumacher pilote du jour

Montré du doigt pour ses accidents coûteux de début de saison, Mick Schumacher fait non seulement taire ses dénigreurs, mais ses deux récentes performances vont aussi probablement sauver son volant l’an prochain, au sein de l’écurie américaine Haas.

Après avoir inscrit ses premiers points en F1 la semaine dernière, à Silverstone, il a amélioré son sort en finissant sixième au Grand Prix d’Autriche.

De surcroît, le fils de Michael s’est vu décerner le titre de pilote du jour devant Leclerc et Lewis Hamilton.