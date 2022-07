La nouvelle chasse aux sorcières

Vous partez au chalet et vous ne savez pas quel livre lire sur le bord de la piscine ou du lac ?

Je vous en conseille un, essentiel, qui vous permettra de mieux comprendre l’époque de fous dans laquelle nous vivons : Le voyant d’Étampes, d’Abel Quentin.

UNE MÉCANIQUE INFERNALE

Lauréat du Prix de Flore 2021 (prix créé par l’écrivain Frédéric Beigbeder pour récompenser de jeunes auteurs audacieux), ce roman raconte la descente aux enfers de Jean Roscoff, un professeur d’histoire qui vient de publier la biographie d’un poète noir méconnu.

Parce qu’il est blanc, et qu’il n’a pas mis l’accent, dans sa bio, sur la race du poète en question, préférant parler de son style (ce qui, pour les antiracistes obsédés par la race, constitue un crime de lèse-majesté), cet intellectuel est pris pour cible par une meute de militants wokes qui salopent sa réputation et empoisonnent sa vie.

Abandonné par ses amis et ses collègues, qui préfèrent sauver leur peau plutôt que le défendre, et traité de raciste sur les médias sociaux, l’homme s’enfonce dans les sables mouvants de la rectitude politique.

On sort de ce livre avec une boule d’angoisse dans la gorge.

Victime d’une mécanique infernale contre laquelle il ne peut rien, Jean Roscoff, le héros du livre, est broyé, détruit, déchiqueté par une bande de petits fachos qui se prennent pour les défenseurs des opprimés, mais qui, en fait, sont de véritables crapules.

Une charge à fond de train contre les militants wokes qui transforment nos universités en camps de rééducation.

DES EXTRÉMISTES RELIGIEUX

Pour l’auteur, Abel Quentin (qui, par son humour cynique et son désespoir mélancolique, rappelle Michel Houellebecq), les wokes ne sont pas des militants politiques.

Ce sont des extrémistes religieux, aveuglés par leur foi.

Qui mènent une croisade contre les mécréants.

« C’est cela qui effrayait Jean : la force d’une conviction inébranlable. Cette conviction se nourrissait du sectarisme le plus étroit, et d’une fascination morbide pour la figure de la Victime (une figure qui ne reconnaissait aucun contre-pouvoir, puisque les Nouvelles Puissances avaient érigé l’émotion au rang de valeur suprême, et la souffrance comme étalon de mesure universel)... »

Pour Quentin, ces guerriers prêts à tout pour écraser leurs ennemis sont en fait des petits lapins hypersensibles et pleurnichards.

« Ne jamais être blessé était devenu l’obsession de notre époque de petites choses geignardes et souffreteuses, désireuses d’assumer leur sécurité émotionnelle, de ne jamais, JAMAIS être confrontées à un mot qui puisse heurter leur sensibilité. »

AU BÛCHER !

Dans sa pièce Les Sorcières de Salem, qu’il a écrite en 1953, le dramaturge américain Arthur Miller raconte comment des pasteurs puritains ont, en 1692, accusé sans preuve des femmes d’avoir pratiqué la sorcellerie.

Le Voyant d’Étampes est la version moderne de la pièce de Miller.

C’est la même chasse aux sorcières, le même puritanisme, le même sectarisme messianique qui transforme chaque « non-croyant » en coupable, un coupable qu’il faut punir, immoler, sacrifier sur l’autel de la pureté intellectuelle.

« C’est l’esprit de sérieux absolu, contre lequel on ne peut rien, écrit Abel Quentin. Que peut-on faire contre des gens animés d’une foi religieuse ? »

Un roman qui donne froid dans le dos.