Le Saint-Laurent cache des secrets

Passionné depuis toujours par le passé maritime du Québec, l’historien, auteur et conférencier Samuel Côté a mis au jour plusieurs épaves et documenté plusieurs naufrages. Il a tenu la barre de quatre séries télévisées, dont Chasseurs d’épaves. Cet été, il pousse son exploration encore plus loin en proposant le premier tome d’une série romanesque mettant en vedette Éloi Fortier, un chasseur d’épaves. À travers une grande quête, l’univers maritime du Saint-Laurent et ses secrets engloutis sont mis en relief.

Yves Dumoulin, un chauffeur de taxi à la retraite qui collectionne quantité d’artefacts et de vieilleries, communique avec le célèbre chasseur d’épaves Éloi Fortier pour lui présenter son cas. Il souhaite comprendre ce qui est réellement arrivé à son arrière-arrière-grand-père, Joseph.

Le folklore familial a toujours perpétué le mythe de ce mécanicien naval, mais un carnet jauni, retrouvé par hasard, mène le duo au cimetière de Métis-sur-Mer. Les deux hommes sont par la suite entraînés dans une périlleuse plongée sous--marine. Les hauts-fonds du Saint-Laurent auront-ils quelque chose d’inusité à leur révéler ?

Interviewé alors qu’il se préparait à tourner des émissions dans les eaux froides entourant l’île de Terre-Neuve, Samuel Côté explique avoir eu envie d’aller encore plus loin dans la description de son travail de chercheur d’épaves en écrivant ce premier roman palpitant comme ses séries télé.

Démystifier son travail

La transition vers la fiction est intéressante et Samuel Côté a toutes les connaissances pour raconter de bonnes histoires à l’ambiance maritime.

« Dès le départ, j’avais les lignes directrices et je savais où je voulais m’en aller avec mes personnages. Mais je voulais aussi dévoiler des pans de ma métho-dologie, ce que je ne fais pas nécessairement dans mes projets télé, parce qu’on n’a pas le temps de le faire. »

Il peut donc entrer davantage dans le quotidien et dans le détail de son métier de chasseur d’épaves. Éloi Fortier est son alter ego, à certains égards, assure-t-il.

« Il a ses qualités et ses défauts et ça me ressemble énormément. Je trouvais intéressant de montrer un peu ce qu’est le travail d’enquêteur maritime. Je ne me vois pas comme un enquêteur qui va élucider des crimes, mais ma métho-dologie va ressembler un peu à ça. »

Dans les émissions télé, il n’a pas le temps de développer le sujet, faute de temps. Avec le livre, il peut le faire. Le roman démystifie son travail et dévoile des détails, dévoile l’humain derrière l’aventure.

« Au quotidien, Éloi Fortier vit des aventures et rencontre des gens, et ça, je le fais aussi dans la vie. J’aime développer de belles relations avec des gens intéressants. »

L’histoire d’Yves Dumoulin, qui trouve un vieux carnet, est purement fictive.

« Par contre, tout le long du roman, je me suis inspiré de plein d’histoires que j’ai vécues ou que j’ai entendues et je les ai transformées. J’ai pensé à des naufrages qui ont eu lieu dans ma région. »

Un cours d’eau dangereux

Samuel Côté a une vision bien particulière du Saint-Laurent, un cours d’eau complexe, difficile à naviguer, rempli d’histoires.

« Le Saint-Laurent, c’est mon ami, mon voisin, mon terrain de jeu. On peut même dire que c’est mon gagne-pain, d’une certaine façon. Je connais son potentiel, mais je ne peux dire que je le connais au complet. On ne saura jamais tout ce qui s’y cache. »

« Une grande partie de notre histoire est au fond de l’eau », ajoute-t-il.

« Je vois le Saint-Laurent différemment des gens. Oui, il est dangereux à naviguer. On pense que c’est probablement un des cours d’eau les plus difficiles à naviguer dans le monde. »

Samuel Côté est originaire du Bas-Saint-Laurent.

Il est auteur, conférencier et historien.

Il a mis au jour plusieurs épaves et documenté plusieurs naufrages.

Depuis 2014, il a tenu la barre de quatre séries télévisées : Chasseurs d’épaves, Les sombres secrets du Saint-Laurent, Mystères des lacs et Secrets des profondeurs.

Son site web : lecimetieredusaint-laurent.com

Il publie également le livre 1964 : À la découverte de l’Empress of Ireland (Éditions GID).

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Les deux gaillards retournent à l’écoutille au pas de course, mais un seul regard à l’échelle les dissuade d’y descendre. Il est trop tard : l’eau a envahi la cale, emprisonnant le reste de l’équipage. Certains n’ont même pas eu le temps de se réveiller, noyés en un instant. D’autres gargouillent des hurlements, en vain. Leurs voix étouffées parviennent en haut, un écho fugace dans l’air de la nuit, un son lointain parmi le grincement de la coque fendue. Puis le silence de l’eau. Le capitaine se dirige vers la timonerie et croise une jeune recrue dont il a oublié le nom. — Délie les canots de sauvetage. Tout de suite ! »