L’importation de chiens: un risque pour tous

Après plus de 2 ans de pandémie, je ne vous apprendrai rien en disant que les maladies peuvent voyager et se disséminer à travers le monde en un rien de temps. Or il n’y a pas que les humains qui peuvent rapporter une maladie venue de l’étranger. Les animaux aussi. Réflexions sur le transport de chiens vers le Canada.

L’importation de chiens vers le Canada n’est pas une nouveauté, mais elle a sans aucun doute connu un essor depuis la pandémie.

Il y a eu une hausse majeure des demandes d’adoption d’animaux, et particulièrement de chiens, partout au pays. Certains ont flairé la bonne affaire et importent des chiens venus de l’étranger, élevés dans des usines à chiots, qu’ils revendent ici à prix d’or.

Par ailleurs, on voit de plus en plus d’organismes dédiés à des missions de sauvetage, organisant des transports pour rapatrier des chiens d’ailleurs, pour des raisons humanitaires.

Bref, de plus en plus de chiens entrent au Canada. Or, ce faisant, on augmente le risque de faire entrer au pays diverses maladies transmissibles non seulement aux animaux, mais aussi aux humains.

Voici quelques exemples. En 2018, en Ontario, deux chiens provenant de la Corée du Sud ont été déclarés positifs de l’influenza canine (H3N2), une maladie hautement transmissible entre chiens, jusqu’alors absente au Canada.

C’est une «grippe» assez virulente. Les chiens atteints peuvent être très malades, parfois même en mourir. Il faut savoir qu’avec les virus influenza chez les animaux, il y a toujours cette peur d’une éventuelle mutation vers l’humain.

Même la rage

L’importation de chiens de l’étranger est aussi responsable de l’apparition de la leishmaniose au Québec, une maladie transmise par les moustiques et causée par un parasite qui infecte annuellement des millions d’humains vivant en zones tropicales et qui affecte la peau.

En 2020, des vétérinaires ont détecté la présence de leishmaniose chez des chiens importés du Maroc dans deux provinces canadiennes, dont le Québec, où 10 cas ont alors été rapportés en à peine un an. Ce n’est pas rien!

Et que dire de la rage? Une maladie mortelle qui affecte les mammifères, incluant les humains. Les symptômes de la rage pouvant apparaître tardivement, la transmission aux humains et aux autres animaux reste possible.

Or, la rage circule encore chez les chiens dans plusieurs pays du monde. Les chiens représentent jusqu’à 99 % des cas de transmission à l’humain dans certains pays.

Voilà pourquoi de nouvelles mesures de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), effectives dès le 28 septembre, ont été annoncées, soit l’interdiction d’importer des chiens dans un but commercial, en provenance d’une liste de 100 pays hautement à risque pour la rage.

Bien qu’imparfaites, ces mesures visent évidemment à protéger les humains et les animaux de compagnie ainsi qu’à réduire le risque d’introduction de la rage canine (causée par les virus de la variante canine) au Canada.

Bien sûr, il reste encore bien du chemin à faire (mesures de contrôle frontalier, quarantaine, etc.) pour protéger encore mieux la population canadienne contre l’arrivée inopportune d’autres zoonoses potentielles via l’importation de chiens. Individuellement, il faut donc rester vigilant avant l’adoption d’animaux provenant potentiellement d’ailleurs.

Lisez les recommandations de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec à ce sujet (www.omvq.qc.ca).