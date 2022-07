«Lignes de fuite»: Mariana Mazza s’éclate au cinéma

Mariana Mazza prend goût au cinéma. Un an après avoir tenu pour la première fois le rôle central d’un film dans Maria, l’humoriste s’est attaquée à son plus grand défi comme actrice à ce jour en défendant un des personnages principaux de la comédie dramatique Lignes de fuite.

Sorti en salle mercredi passé, Lignes de fuite, une adaptation cinématographique de la pièce du même titre de l’autrice et comédienne Catherine Chabot, met en scène trois amies du secondaire, originaires de la Beauce, qui se retrouvent pour une soirée bien arrosée, à Montréal.

Mariana Mazza incarne la fille la plus discrète du trio, une experte en finance qui gagne très bien sa vie et qui file le parfait bonheur avec sa nouvelle amoureuse, une artiste visuelle anglophone.

En entrevue, Mariana Mazza se dit « très privilégiée » de s’être fait offrir ce rôle par Catherine Chabot, qui a coréalisé le film avec Miryam Bouchard (Mon cirque à moi).

« Catherine [Chabot] m’a dit qu’elle allait adapter sa pièce en film et qu’elle aimerait que je joue une des trois filles, relate l’humoriste. Je l’avais déjà rencontrée par hasard, pendant une soirée chez des amis communs pendant laquelle on avait parlé longtemps, elle et moi. Je pense qu’elle a saisi que j’avais en moi la même sensibilité que le personnage.

« Je pense qu’elle a vu juste parce que c’est vrai que c’est un personnage qui est assez proche de moi. Son désir de réussir dans la société, de ne pas avoir honte de faire de l’argent, de s’assumer dans sa sexualité, de venir d’une famille d’immigrants, ça me ressemble énormément. »

Mariana Mazza était aussi en mesure de comprendre les problèmes d’amitié vécus par les trois protagonistes du film pendant cette soirée de profonde remise en question. Comme elles, l’humoriste a récemment traversé une période difficile en amitié.

« Deux mois après le tournage du film, j’ai dû, moi aussi, renoncer à un trio d’amies, confie-t-elle. Ça faisait 20 ans qu’on restait amies sous prétexte que ça faisait longtemps qu’on était amies. Le tournage du film m’a bouleversée et m’a en quelque sorte donné le courage de faire le move. Je trouve que c’est une des choses qui est le mieux écrite dans le film : à quel point l’amitié peut être réconfortante, mais toxique et chiante en même temps. »

Syndrome de l’imposteur

Malgré ses récentes expériences dans le film Maria et ses apparitions dans les comédies à succès De père en flic 2 et Bon cop, bad cop 2, Mariana Mazza ne cache pas avoir été « super complexée » en débarquant sur le plateau de tournage de Lignes de fuite à l’été 2021, pour travailler aux côtés d’actrices d’expérience comme Catherine Chabot et Léane Labrèche-Dor.

« Pour moi, le défi, ce n’était pas mon personnage. Le défi, c’était de jouer avec ces actrices qui viennent du théâtre, qui ont fait plein de choses, qui sont habituées de répéter des textes, de se lever tôt après avoir dormi seulement cinq heures par nuit », détaille-t-elle.

« Ce sont des machines, ces filles-là. Elles m’ont appris à répéter les textes, à me calmer entre les prises, à tempérer mon énergie... Moi, je ne suis pas habituée à ce rythme-là. J’ai ma petite vie et ma routine. Je me couche tard et je me lève tard. Je suis une fille de nuit. Alors c’est sûr que je bougonnais à l’idée de devoir me lever à 5 h du matin pour me faire maquiller. Ç’a été vraiment tough comme défi. En plus, je tournais l’été pendant que j’étais en rodage de mon show. J’ai dû faire des sacrifices qui m’ont beaucoup confrontée dans ma liberté d’artiste. Mais je suis fière de l’avoir fait ! »

Elle dit avoir aussi trouvé satisfaction dans le fait d’interpréter un personnage de fille rangée qui n’est pas la plus drôle de la gang.

« J’aime avoir le spotlight quand je suis sur scène. Mais au cinéma, j’ai toujours aimé les rôles de soutien. J’ai toujours trouvé que ce sont les personnages de soutien qui font briller les personnages principaux. Quand on a visionné le film avec du public, personne ne riait à mes lignes. Ça m’a fait du bien. Le cinéma, c’est un travail d’équipe et j’ai senti que je faisais partie de la gang ! »

Lignes de fuite est à l’affiche depuis mercredi.