Vous avez des rêves plein la tête sans parvenir à les concrétiser ? Alors, on vous propose de lire le dernier succès de l’heure, le premier du conférencier grec Stefanos Xenakis, dont le livre a fracassé des records de vente dans son propre pays et qui est en train de devenir un succès international. Son message, éteignez votre téléviseur, passez à l’action et appréciez chaque journée comme s’il s’agissait du plus grand des cadeaux.

C’est lorsque l’auteur n’a pas renouvelé son abonnement télé au moment d’emménager dans un nouvel appartement à Athènes avec vue sur la mer et qu’il s’est séparé de sa télécommande qu’il a réalisé tout le temps libre qu’il avait devant lui.

La grande majorité des gens se plaignent de manquer de temps, pourtant, le citoyen moyen passe quatre heures par jour devant son téléviseur, si ce n’est pas sur internet.

« Cela te coûte tes rêves, tes projets, ton inspiration, ta vie tout entière », fait remarquer l’auteur dans son livre. En 20 ans cela représente 29 200 heures.

Si cela semble irréaliste, pensez alors à réduire votre temps devant un écran de seulement une heure par jour, ce qui représente environ neuf semaines de travail par année ou deux mois en cadeau pour réaliser ses rêves.

Au lieu de perdre son temps si précieux à regarder la vie des autres, pourquoi ne pas s’occuper de bâtir la sienne ?

Malheureusement, trop souvent on cherche la facilité, le confort, puis finalement les années filent sans qu’on ait pris le temps de réaliser nos rêves.

Si le canapé est confortable, il tue aussi tout doucement, insidieusement, sans s’en rendre compte. Pour changer le cours des choses, il faut passer à l’action, se lever, se mettre au travail pour obtenir ce que l’on souhaite demain. Pratiquement personne n’a réussi sans faire d’effort, et ce peu importe le domaine. Ainsi, chacun est libre de son sort, il repose entre nos mains. Agir, c’est prendre soin de soi, car personne ne le fera à notre place.

Observer la beauté du monde

Dans Chaque jour est un cadeau, l’auteur nous invite également à apprécier chaque petit moment que la vie nous apporte et à réapprendre à nous émerveiller devant la beauté du monde. C’est dans cet état d’esprit que l’on parvient à réévaluer ses choix et à prendre les bonnes décisions. Ceux qui ont frôlé la mort ne voient plus la vie de la même façon par la suite. Ils apprécient chaque instant et tout ce que le quotidien peut apporter de magnifique. Lorsque l’on est dans cet état d’esprit, on parvient à faire plus et mieux.

S’initier à l’hypnose

Photo courtoisie

L’hypnose permet de changer notre rapport au monde. Rien de moins, explique l’auteur, Marc Traverson, qui est hypnothérapeute.

Selon Traverson, il s’agit de la clé de notre transformation, car grâce à ses énergies on peut notamment se libérer d’émotions envahissantes, ou de traumatisme du passé. Ici, nous ne sommes pas dans la fascination de Messmer, sans vouloir y enlever son talent, l’auteur évoque plutôt les grands principes de l’hypnose et ceux qui l’ont initié, dont le médecin allemand Franz Anton Mesmer, dans les années 1700. Traverson évoque également d’autres personnes ayant réussi dans le domaine de l’hypnose, dont James Braid qui, dans les années 1800, conclut que l’hypnose est une question de regard. En faisant fixer un objet, on parvient à stimuler le système nerveux et à plonger dans un sommeil nerveux.

Chose certaine, on comprend que l’hypnose remonte à très longtemps et qu’en faisant abstraction de l’aspect fascination, elle permet de vivre en harmonie et même de guérir sur le long terme ou de se défaire de diverses dépendances nuisibles telles que la cigarette, les drogues ou l’alcool.

Bref, un outil permettant de découvrir toutes les vertus du magnétisme et de percevoir toutes les possibilités reliées à la modification de notre conscience. Sans jeu de mots, un livre fascinant.

Reprendre goût à la vie

Photo courtoisie

Plusieurs souffriraient de fatigue mentale sans nécessairement le savoir. C’est, à tout le moins, ce qu’estime la psychologue, Isabelle Méténier, qui est aussi professeure de yoga.

Contrairement à la fatigue physique, la fatigue mentale est celle qui nous laisse un vide intérieur. La routine et autres obligations fastidieuses font parfois en sorte que l’on n’a plus envie de sortir de son lit le matin. Dans son livre, l’auteure propose des pistes de réflexion pour détecter la fatigue mentale et la prévenir. Parmi les nombreuses clés proposées, donner un sens à sa vie est certainement l’outil le plus important pour vaincre la fatigue mentale. Trouver ce qui nous stimule, nous passionne et nous fait sourire redonnera le goût de vivre.

Pour d’autres, ce sera le cumul d’irritants qui engendrera la fatigue mentale. Par exemple, le bruit incessant qui nous entoure finit aussi par nous épuiser, parfois sans que l’on s’en rende compte. Si les bruits sont inévitables, l’auteure propose de trouver un moment pour soi, chaque jour, quelque part dans le silence pour se ressourcer. Elle y va également de tout le temps perdu sur les réseaux sociaux, courriels et diverses recherches sur internet. Si l’instantanéité des conversations en ligne ou des achats sur le web nous stimule, il faut aussi comprendre que la concentration y perd au change, car on n’arrête jamais. Cette façon de faire aspire notre énergie et augmente notre fatigue mentale oubliant de développer des liens sociaux. Apprendre à se déconnecter, ne serait-ce que quelques heures par jour apporterait de grands bénéfiques permettant notamment de vivre davantage le moment présent. Surtout, tentez d’être disponible à ce qui est essentiel pour vous en lien avec vos valeurs, c’est ainsi que l’on apprend à éliminer le superflu.