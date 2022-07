PGA : Une dose de confiance supplémentaire pour Schauffele

Xander Schauffele est fin prêt pour l’Omnium britannique. Le golfeur américain s’est infusé une dose de confiance supplémentaire tout juste avant le tournoi du grand chelem, dimanche, en gagnant l’Omnium écossais Genesis.

Durant sa ronde finale, l’athlète de 28 ans s’est contenté de jouer la normale de 70, en vertu de quatre oiselets et autant de bogueys, pour préserver la tête et mettre la main sur le trophée du vainqueur.

Schauffele a ainsi devancé son compatriote Kurt Kitayama par une frappe. Ce dernier a d’ailleurs effectué une belle remontée, lui qui a calé quatre oiselets et un boguey sur le premier neuf, avant de réussir deux autres oiselets sur la deuxième moitié du parcours, plus précisément aux 11e et 14e fanions. Il affichait un pointage de -7 à ce moment, mais un boguey au 17e a anéanti toutes ses chances.

Pour leur part, les Canadiens toujours en lice n’ont pas eu de succès à leur dernière sortie sur le parcours du club «Renaissance».

Nick Taylor a remis une carte de 72 (+2) et a ainsi dégringolé de 11 positions. Il termine l’événement avec un cumulatif de 285 (+5), ce qui lui vaut une égalité en 55e place. Pour sa part, Corey Conners a frappé l’objet blanc 73 (+3) fois lors de la dernière journée d’activités. Il a ainsi pris le 61e rang, à égalité, avec un cumulatif de 287 (+7).