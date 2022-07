Quand la langue est galvaudée

Je viens de m’acheter un fauteuil fabriqué par la compagnie « Pel International », une marque québécoise dont je reconnais le grand confort des produits. En m’installant pour monter le kit que j’avais acheté, je me suis rendu compte que le guide de procédure me proposait une traduction française pleine de fautes. Autant des fautes d’accord de verbe que des fautes d’accord de genre. Des fautes que je ne faisais même plus à peine rendu en sixième année du primaire. Quelle désolation !

Quelle insouciance et quelle paresse crasse cela dénote de la part du fabricant d’un produit d’une telle qualité ! Ça me remet en pleine face toutes les fautes que je rencontre sur les réseaux sociaux. Comment s’étonner que notre langue soit sur le point de disparaître à force d’être ainsi malmenée ? Dire qu’on s’est tant moqué des communautés religieuses d’autrefois et de leur discipline minimale qu’on trouvait alors tellement exagérée !

Anonyme

Nombreux sont les gens qui dénoncent depuis longtemps les traductions françaises fautives fournies avec les produits fabriqués en Chine, au Vietnam et dans d’autres pays non francophones. Mais que cela se produise sur des produits fabriqués ici est encore plus désolant, vu la proximité des organismes linguistiques que le fabricant aurait pu, et surtout dû consulter.