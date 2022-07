Top 10 des meilleurs joueurs autonomes disponibles

Chaque été, le mois de juillet est une période très mouvementée dans la Ligue nationale de hockey.

• À lire aussi: Sept espoirs du CH à surveiller au camp de développement

• À lire aussi: LNH: cinq candidats potentiels pour une offre hostile

Exceptionnellement cette année, l'ouverture du marché des joueurs autonomes est repoussée au 13 juillet en raison de la saison allongée par la pandémie de COVID-19. À trois jours de cette date fatidique, nous vous présentons un top 10 des meilleurs «agents libres» disponibles.

10 - Claude Giroux

Commençons avec un gros nom : Claude Giroux.

Si vous trouvez qu’il est trop bas à votre goût sur notre liste, vous avez absolument raison. Rassurez-vous, il se serait retrouvé bien plus haut s’il avait réellement l’intention de regarder ailleurs. Mais à moins d’un revirement de situation, tout indique que le Franco-Ontarien de 34 ans prolongera son séjour en Floride.

«Ça m’intéresserait vraiment de revenir avec les Panthers, a-t-il dit le mois dernier. Depuis mon premier jour ici, je vis une belle expérience. Toute l’organisation a accompli un boulot formidable pour mon bien-être et celui de ma famille.»

Le directeur général Bill Zito a d’ailleurs exprimé le même désir.

Autre argument à considérer : les Panthers ont payé un fort prix pour arracher Giroux aux Flyers de Philadelphie à la date limite des transactions, cédant l’attaquant Owen Tippett, un choix de troisième tour au repêchage de 2023 et une sélection de premier tour en 2024.

Ce serait très cher pour seulement 18 matchs de saison «régulière» et à peine 10 en séries éliminatoires, conséquence d’un parcours plus court qu’espéré pour les Panthers, balayés par le Lightning de Tampa Bay dès le deuxième tour.

Giroux a connu du succès dès son arrivée. Il a amélioré une attaque déjà menaçante, particulièrement en supériorité numérique.

Reste que le plan était plus ambitieux...

9 - Patrice Bergeron

La présence de Patrice Bergeron au neuvième échelon s’explique de la même façon. Tout porte à croire que le futur membre du Temple de la renommée demeurera à Boston et y conclura sa glorieuse carrière.

À entendre le directeur général des Bruins, Don Sweeney, il faut prévoir le retour du Québécois avec le club qui l’a repêché en 2003. Même constat en écoutant les propos tenus récemment par le principal intéressé.

Sachant son désir de rester avec les Bruins, il ne serait pas surprenant de voir Bergeron accepter une diminution de salaire, lui qui empochait 6,875 M$ en 2021-2022.

Bergeron, qui aura 37 ans le 24 juillet, ne ralentit pas malgré son «âge avancé». Le natif de L’Ancienne-Lorette a récolté 65 points en 73 matchs la saison dernière et a remporté pour la cinquième fois le trophée Selke, ce qui constitue un record.

AFP

8 - Andrew Copp

On vous l’accorde, Andrew Copp n’est pas le joueur le plus «sexy» de la cuvée 2022 des joueurs autonomes, mais bien des équipes lui tendront une perche. C’est le genre de joueur dont tous les directeurs généraux raffolent.

Parlez-en à Chris Drury! Le grand patron des Rangers de New York se frotte les mains d’avoir fait son acquisition à la date limite des transactions.

Copp a su élever son niveau de jeu de façon constante. Le polyvalent attaquant a franchi le plateau des 20 buts et des 30 aides pour la première fois de sa carrière.

Il s'est avéré encore plus précieux en séries éliminatoires. Utilisé plus de 20 minutes par soir, il a marqué des buts opportuns et a contribué aux unités spéciales.

A-t-il convaincu les Rangers qu’il est plus qu’un joueur de location? Si leur réponse est négative, nul doute qu’il recevra d’autres offres, probablement autour de 4 millions de dollars.

7 - David Perron

Comme Copp, David Perron est un joueur grandement sous-estimé. Son cas est spécialement intrigant.

Le Québécois de 34 ans a continué de surprendre bien des experts en produisant de manière constante avec les Blues de St. Louis la saison dernière. Alors qu’on le croyait usé par les blessures et ralenti par le poids des années, il a engrangé 57 points en 67 matchs. Sans de petits problèmes de santé, il aurait peut-être même atteint la barre des 30 buts pour la première fois de sa carrière, alors que son compteur s’est arrêté à 27.

Il a poursuivi sur sa lancée en séries éliminatoires, au cours desquelles il a marqué neuf buts en 12 matchs, en plus d’obtenir quatre mentions d’aide. Pas mal pour 4 millions de dollars!

Perron est retourné avec les Blues les deux fois où il est devenu joueur autonome. Jamais deux sans trois?

Ça semble fort possible. «Si nous pouvons trouver un terrain d’entente, j’aimerais le ramener la saison prochaine, a soutenu le directeur général Doug Armstrong au moment de dresser le bilan de la saison. C’est un sacré joueur. Il déjoue la vieillesse mieux que 95 à 99% des joueurs de la LNH. Ce qu’il a fait cette année est spectaculaire.»

Ses cinq contrats dans la LNH, Perron les a tous signés avec les Blues. Ça sent le sixième...

AFP

6 - Ondrej Palat

Ondrej Palat est un autre de ces joueurs de l’ombre qui seront libres comme l’air à compter de ce mercredi.

Celui que Jon Cooper qualifie d’«assassin silencieux» a fait grimper sa valeur, déjà élevée, grâce à ses performances inspirées en séries éliminatoires. L’attaquant de 31 ans du Lightning de Tampa Bay a brillé plus que jamais avec 11 buts et 10 aides en 23 matchs, un record personnel.

Preuve que Palat est toujours là lorsque ça compte, Joe Pavelski (14) et Evgeni Malkin (13) sont les seuls joueurs actifs à avoir inscrit plus de buts gagnants que lui (12) en séries.

Le Tchèque, qui a passé l’entièreté de sa carrière avec les «Bolts», serait ouvert à explorer d’autres avenues. Il risque justement de quitter l’équipe qui l’a repêché au septième tour en 2011 puisque le Lightning n’a pas les moyens de le garder, étant coincé par les contraintes du plafond salarial.

À moins que Julien BriseBois réalise un miracle comptable, l’ailier gauche, qui gagnait un salaire annuel moyen de 5,3 millions depuis 2017-2018, partira pour d’autres cieux.

5 - John Klingberg

L’été 2022 est loin d’être un grand cru chez les défenseurs. Parmi les rares candidats intéressants, il y a notamment John Klingberg, des Stars de Dallas.

Les deux parties pourraient cependant poursuivre leur longue association, qui dure depuis le repêchage de 2010. Elles ont d’ailleurs amorcé des négociations en ce sens.

«Je veux toujours rester ici, a clamé Klingberg le mois dernier. Nous avons tenté d’en arriver à une entente de diverses manières. Que ce soit pour la durée ou la somme financière, on essaie de trouver quelque chose qui nous rendra tous heureux.»

«Il examinera à quoi ressemble le marché et nous en ferons de même pour déterminer si ça cadre adéquatement pour les deux parties», a déclaré de son côté le directeur général Jim Nill.

La saison dernière, le vétéran de 29 ans a totalisé 47 points en 74 rencontres, à un salaire de 4,25 millions de dollars.

Klingberg serait à la recherche d’un contrat de huit ans d’une valeur se situant entre 62 et 66 M$.

Or, les Stars ont déjà dépensé 21 millions de dollars pour six défenseurs en vue de la prochaine campagne. En accordant un contrat au Suédois, ce serait une brigade très onéreuse.

4 - Evander Kane

L’attitude d’Evander Kane ne fait pas toujours l’unanimité, mais son talent est indéniable.

Le controversé attaquant, qui a complété les dernières séries éliminatoires avec 13 buts en 15 matchs avec les Oilers d’Edmonton, devrait attirer l’attention de plusieurs équipes.

Après tout, il s’est avéré être l’une des meilleures acquisitions survenues en cours de saison. Obtenu des Sharks de San Jose à la fin janvier, Kane a immédiatement fait sentir son impact avec les Oilers, obtenant presqu’un point par match (39 en 43), dont 22 buts.

Quelle est sa vraie valeur? C’est LA grande question qui se pose aux quatre coins de la LNH.

Chose certaine, il mérite mieux que les 2,1 millions de dollars qu’il a ajoutés à son compte en banque en 2022.

AFP

3 - Evgeni Malkin

Parmi les autres candidats de choix susceptibles de tester le marché des joueurs autonomes, l’attaquant Evgeni Malkin est à surveiller de près.

Le Russe de 35 ans souhaiterait s’entendre avec les Penguins de Pittsburgh à long terme pour y conclure sa carrière, à l'image de Bergeron avec les Bruins.

Mais le récent contrat paraphé par le défenseur québécois Kristopher Letang (36,6 M$ pour six ans) complique drôlement les choses. Le directeur général Ron Hextall devra faire preuve d’ingéniosité comptable s’il veut laisser de la place pour Malkin.

Ce dernier ne pourra plus commander un salaire aussi élevé (9,5 M$), même s’il produit toujours à un rythme d’un point par match (42 en 41 en 2021-2022). Dans son cas, c’est davantage sa santé qui est préoccupante. L’an dernier, il a subi une deuxième blessure majeure à un genou, si bien qu’il a amorcé la saison seulement le 11 janvier.

Accepterait-il un contrat similaire à ce qu’avait consenti Joe Pavelski le 1er juillet 2019 (21 M$ pour trois ans)?

AFP

2 - Nazem Kadri

N’écartons pas tout de suite un retour de Nazem Kadri avec l’Avalanche du Colorado, mais ça risque d’être compliqué en raison des contraintes du plafond salarial. Car Kadri commandera un salaire nettement supérieur à la saison passée, où il représentait une véritable aubaine à «seulement» 4,25 millions de dollars.

Les arguments de Kadri sont évidents. Après avoir brillé à sa première saison à Denver avec un sommet personnel de 87 points en 71 matchs, il a été un rouage important de la conquête de la coupe Stanley. Kadri a inscrit des buts cruciaux pendant le parcours éliminatoire et a amassé 15 points en 16 rencontres.

Le problème, c’est que l’Avalanche verse déjà 16,25 millions de dollars à Gabriel Landeskog et Mikko Rantanen pour encore plusieurs saisons et doit offrir un nouveau contrat (assurément TRÈS lucratif) à Nathan MacKinnon l’été prochain.

Il restera donc peu d’argent pour retenir les services du centre de 31 ans à long terme. De plus, il manque toujours un gardien à l’Avalanche avec le départ annoncé de Darcy Kuemper, lui aussi admissible à l’autonomie complète.

Son coéquipier Valeri Nichushkin pourrait aussi être une prise tentante.

AFP

1- Johnny Gaudreau

Johnny Gaudreau figure en tête de notre palmarès. S’il ne trouve pas un terrain d’entente avec les Flames de Calgary, ou encore s’il souhaite «tester» le marché, ce ne seront pas les offres qui manqueront.

Le diminutif attaquant pourrait fort bien être LE joueur le plus convoité. Et pour cause! Gaudreau vient de connaître la meilleure saison de sa carrière avec 115 points.

À pareille date l’an dernier, le directeur général des Flames, Brad Treviling, avait amorcé des négociations avec le clan Gaudreau à propos d’une prolongation de contrat, sans toutefois parvenir à un accord.

Il s’en mord sans doute les doigts aujourd’hui puisque le prix est certainement plus élevé. Gaudreau, qui touchait 6,75 millions de dollars en 2021-2022, mérite une augmentation substantielle. Si on le compare à d’autres ailiers gauches de premier plan, notamment Artemi Panarin (11,6 M$), Alex Ovechkin (9,5 M$) et Kirill Kaprisov (9 M$), il est «sous-payé».

Autres candidats dignes de mention :

Attaquants:

David Perron

Vincent Trocheck

Reilly Smith

Nino Niederreiter

Paul Stastny

Phil Kessel

Rickard Rakell

Max Domi

Ryan Strome

Joe Thornton

Andre Burakovsky

Défenseurs:

Ben Chiarot

P.K. Subban

Nick Leddy

Josh Manson

Gardiens: