Huit séries de superhéros pour vous mettre dans l'ambiance du Comiccon

Les superhéros arrivent en ville! Cette fin de semaine se déroule à Montréal un événement couru des amateurs de films et de séries de héros et de vilains: le Comiccon. Abonnés des plateformes de diffusion sur demande, vous avez sans doute remarqué que les héros débarquent massivement sur les ondes. Question de vous mettre à jour et de repérer certains personnages, voici quelques séries qui se démarquent actuellement et qui prouvent que les superhéros ne sont pas l’exclusivité que des grandes franchises.

Miss Marvel



Le mois dernier la franchise Marvel a marqué l’histoire en donnant vie à une première superhéroïne d’origine pakistanaise. Kamala Khan était une humaine qui jonglait mal avec son quotidien jusqu’à ce qu’elle respire des brumes tératogènes et devienne polymorphe, donc apte à modifier ses apparences au gré de ses besoins. Son héros est Captaine Marvel et, comme lui, elle revisitera l’histoire, dont la douloureuse partition de l’Inde à l’époque de la décolonisation de 1947.



Stranger Things



Si Netflix a séduit tant de jeunes, c’est grâce aux frères Matt et Ross Duffer qui ont imaginé cette série fantastique campée dans une petite ville d’Indiana au cœur des années 1980. Tout commence le soir où Will disparaît en rentrant chez lui et se retrouve mystérieusement coincé dans un monde à l’envers. C’est ce même soir où une jeune fille aux pouvoirs psychiques nommée Eleven est en fuite d’un étrange laboratoire secret. À partir de ce moment, tout déboule pour un groupe d’ados confrontés à des manifestations surnaturelles. Lancée en 2016, la série fait en ce moment grand bruit en raison d’une quatrième généreuse saison et de l’émergence du terrible Vecna. C’est bien ficelé, haletant et on aime les nombreux clins d’œil à la culture pop des années 1980. Eleven et sa bande d’amis, tout comme le policier Jim Hopper, sont de véritables héros. Mentions à Max et Steve qui brillent dans la saison actuelle.



The Umbrella Academy



Adaptée d’une série de comic book du même titre, The Umbrella Academy propose des héros qui n’en ont pas l’air. Pourtant, One est doté d’une super force, Two fait de la télékinésie, Three contrôle les esprits, Four communique avec les morts, Five voyage à travers le temps, Six se transforme et Seven, qui ne semble avoir aucune capacité, cache une surpuissance. Ils ont tous été adoptés par un milliardaire excentrique dont ils chercheront à connaître le meurtrier. Ensemble, ils forment une famille complètement dysfonctionnelle qui lutte contre les crimes et l’apocalypse mondiale éminente. La saison 3 débarquée récemment marque la première présence en fiction d’Elliot Page depuis sa transformation. Seven, dit Vanya est devenu Viktor tout naturellement.



Obi-Wan Kenobi



Quand on parle de superhéros, il est difficile de passer à côté de la franchise Star Wars. Les Jedis sont des héros et Obi-Wan en est un bon exemple. Cette minisérie se situe entre les films La revanche des Sith (épisode III) et Un nouvel espoir (épisode IV). C’est l’époque où Obi-Wan est en exil sur Tatooine et qu’il veille à l’éducation de Luke. C’est à ce moment qu’il tentera de retrouver Leia qui a été enlevée. C’est le début de l’émergence de sa lutte contre Dark Vador qui a pris le chemin de l’Empire.



Peacemaker



John Cena incarne cet antihéros, un vilain plutôt vulgaire issu de l’univers de The Suicide Squad. Le ton est léger et ne se prend aucunement au sérieux. James Gunn (Les gardiens de la galaxie) signe la réalisation. Quand il est le Peacemaker, Christopher Smith est prêt à tuer pour avoir la paix. Son père, un homme méprisant, l’a élevé à la dure, mais petit à petit, derrière ses traits de machiste sexiste, nous découvrirons que Smith a un peu de cœur. Ici, nous sommes dans la genèse du personnage parachuté malgré lui dans une mission appelée Butterfly qui l’amène à pourchasser des extraterrestres.



Doom Patrol



Adaptée d’une série de DC Comics des années 1960, cette série met en vedette des superhéros loin des standards habituels. Ils ont tous acquis leurs pouvoirs à la suite d’accidents atroces, ce qui les pousse à vivre en marge de la société. Parmi eux, Robotman et Negative Man, un des rares, à ma connaissance, superhéros homosexuels. Leur chef est un scientifique qui leur a donné cette deuxième vie et qui sera enlevé par un autre personnage étrange, Mr Nobody. La troupe est catapultée dans le temps devenant témoin d’éléments de son propre passé. Nos héros seront souvent tiraillés sur ce qu’est la vérité. C’est aussi étrange que déjanté. Ici, l’humour se mêle à la science-fiction.



Moon Knight



Dernier personnage en lice de Marvel faisant l’objet d’une adaptation télé, Moon Knight n’est pas apparu précédemment au cinéma. Ce héros complexe cache une double, voire triple et quadruple identité. Oscar Isaac s’en sort brillamment, mais il faut bien s’atteler. C’est une œuvre plus sombre, plus adulte et même schizophrénique comparativement aux autres séries du genre. Steven Grant est vendeur dans une boutique de musée. Il est victime de pertes de mémoire, de troubles du sommeil et de vision d’une autre vie. Il distingue difficilement le rêve de la réalité. C’est qu’il partage le corps d’un mercenaire, Marc Spector, sous l’emprise du dieu égyptien de la lune qui l’a sauvé et dont il est le représentant sur terre. Chacun d’eux a aussi son alter ego costumé et sa façon de voir les méfaits. Cette série marque la dernière apparition de l’acteur français Gaspard Ulliel décédé en début d’année.



The Boys



Cette adaptation de la bande dessinée du même nom vient de lancer sa troisième saison. Aux yeux du monde, les Sept sont vénérés. Ce sont des héros qui travaillent pour la puissante société Vought International qui en fait la promotion. Dans les faits, sous leurs capes et leurs masques se cachent des êtres plutôt corrompus et à certains égards dangereux. Parmi eux, un meurtrier, un toxicomane, un déséquilibré et une suprémaciste. De l’autre côté, il y a les Boys qui sont dirigés par Billy Butcher. Ce sont des justiciers qui cherchent à faire tomber les faussaires et leur protecteur. Mais la puissance et la notoriété des Sept aveuglent même le gouvernement et les Boys doivent lutter envers et contre tous.