3 nouveautés pour une virée dans Lanaudière cet été

Cet été, on fait - encore! - le tour du Québec. Chaque fin de semaine, on vous propose quelques nouveautés ou attractions moins connues dans une région de la province. De quoi compléter votre itinéraire de vacances ou meubler vos journées de congé. Aujourd’hui: cap sur Lanaudière.

Courtoisie / Marilou Muloin-Robitaille / Tourisme Lanaudière

Cet été, il est possible de partir en bateau-mouche à la découverte du magnifique lac Taureau à bord d’un bateau-mouche tout vitré nommé Le Saindon. Trois croisières différentes sont proposées par la Société des parcs régionaux de la Matawinie, au départ de Saint-Michel-des-Saints. L’une d’entre elles permet aux vacanciers de découvrir l’histoire de Saint-Ignace-du-Lac, un village qui a été inondé et englouti au moment de la création du réservoir Taureau, en 1931. Les autres options? Des sorties au coucher de soleil ou jusqu'au barrage du lac Taureau.

Courtoisie / Marilou Muloin-Robitaille / Tourisme Lanaudière

Courtoisie

Incontournable de Lanaudière, le spa La Source Bains Nordiques offre des moments de détente et de ressourcement à ses visiteurs depuis 2007. Mais il a récemment inauguré de nouvelles installations au look moderne et épuré: un nouveau sauna sec, un nouveau vestiaire, une nouvelle réception largement vitrée et un nouveau bistro, où sont toujours mis de l’avant les produits locaux. Situé à flanc de montagne, le spa comprend également des bains-tourbillon extérieurs, une chute et des bassins nordiques, un bain vapeur à l'eucalyptus, des sources naturelles et un sentier de méditation. Divers massages thérapeutiques sont aussi proposés.

Courtoisie

Courtoisie / Night-Box

Au cœur de Lanaudière, à Saint-Calixte, les nouveaux «Night-Box» sont des petits hébergements originaux fabriqués à partir de conteneurs, qui promettent des séjours de glamping luxueux. Les unités sont tout équipées (lits, cuisinette, eau potable, toilette sèche, poêle à bois et BBQ) et permettent une vraie immersion en nature. Les mini-chalets Night-Box sont au nombre de six pour le moment et ils se trouvent sur le site événementiel 45 Degrés Nord, qui accueille notamment des courses extrêmes et des festivals, en pleine nature.