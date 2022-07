Ça commence où l’alcoolisme?

Je suis une femme de 58 ans, célibataire depuis dix ans, mère de deux enfants et grand-mère de quatre petits-enfants. J’ai trouvé les deux ans de pandémie longs et plates des grands bouts. J’avais toujours eu une bonne relation avec l’alcool, mais j’admets avoir pris, certains soirs, un verre de plus que d’habitude.

L’autre jour, alors que mes enfants célébraient mon anniversaire, ma fille m’a noté qu’elle ne m’avait jamais vue aussi gaie, en ajoutant, sourire en coin, que le bon vin que son frère nous avait servi y était peut-être pour quelque chose.

Ça m’a ébranlée. Je ne crois pas être alcoolique, mais le problème, c’est que lorsque vient l’heure de l’apéro, je me verse automatiquement un verre de blanc ou de rosé. Comment parvenir à m’en priver de temps en temps ?

Anonyme

Le site Éduc’alcool du gouvernement du Québec offre des outils pour ça. Je vous signale aussi l’existence d’un site fondé par deux femmes préoccupées par leur consommation d’alcool, lequel s’adresse aux femmes désireuses de faire une pause et de réévaluer leur relation avec l’alcool. On les aide à comprendre pourquoi elles en sont arrivées à une relation douteuse avec l’alcool en leur fournissant les outils pour changer leurs habitudes. Le nom du site : ensobretavie.com.