Cancer: un espoir de guérison des lymphomes

Des recherches menées à Montréal ont permis de mieux comprendre les mécanismes de transformation maligne des lymphomes, cancers du système immunitaire, et d’identifier une solution potentielle pour les guérir.

L’équipe de Tarik Möröy, professeur à l’Université de Montréal et chercheur à l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), a mené des recherches qui «pavent la voie à une cible thérapeutique prometteuse», selon un communiqué publié lundi par l’IRCM.

Le professeur Möröy, qui est aussi directeur de l'unité de recherche sur l'hématopoïèse et le cancer de l'IRCM, et son équipe auraient ainsi découvert qu'une enzyme spécifique, une ARN hélicase appelée DDX3, est nécessaire au développement et à la progression des lymphomes.

Une solution potentielle aurait été identifiée par l’équipe de M. Möröy et en particulier par Marion Lacroix, doctorante dans le laboratoire. «Ces expériences montrent qu'une souche spécifique de souris qui développe spontanément un lymphome ne voit pas la maladie réapparaître lorsque le gène DDX3 est éliminé par génie génétique», a-t-on expliqué.

Les chercheurs doivent désormais tester des traitements ciblés, moins toxiques et comportant moins d’effets secondaires graves.

L’IRCM rappelle que les lymphomes surviennent généralement chez les enfants et les jeunes adultes et se caractérisent par «l’expansion incontrôlée des cellules de notre système immunitaire appelées lymphocytes». Cela cause alors de grandes masses de tissus, et l’ablation chirurgicale des masses tumorales est en général pratiquée. Le plus souvent, ce type de cancer est également traité par chimiothérapie, un traitement à forte toxicité et aux effets secondaires importants, dont des cancers survenant plus tard.

L’étude a été publiée lundi dans la revue Cancer Research.