Plusieurs personnes ont été surprises de voir la députée caquiste Shirley Dorismond distribuer – avec le grand sourire – des drapeaux du Canada lors de la fête du « plusse meilleur pays du monde ».

Idem pour la décision de la CAQ d’aller chercher l’ex-candidate conservatrice Pascale Déry pour défendre ses couleurs dans Repentigny aux prochaines élections.

« C’est ça, le nationalisme de la CAQ ? », se sont demandé ces gens.

« FIER D’ÊTRE CANADIEN ! »

Si vous êtes surpris, c’est que vous n’avez pas écouté François Legault ces dernières années.

Voici, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, un florilège des meilleures citations profédéralistes du chef de la CAQ.

« Je vous promets que jamais le Québec ne se séparera du Canada. Il est temps de cesser de parler de ça, une fois pour toutes ! » (West Island Blog, 28 juillet 2018)

« Les gens qui ne veulent rien savoir de la souveraineté ont une alternative, et c’est la CAQ ! » (Congrès national de la CAQ, 27 mai 2018)

« Je me suis vraiment réconcilié avec le Canada ! » (Congrès national de la CAQ, 24 mai 2018)

« Je suis fier d’être Canadien ! » (Congrès de la CAQ, 13 novembre 2016)

« Le plan de la CAQ, c’est d’avoir un peu plus de pouvoir pour le Québec, mais de rester dans le Canada ! » (22 avril 2016)

« J’accepte que le Québec soit dans le Canada. Je pense qu’il y a des avantages à rester dans le Canada. D’abord, 13 milliards de péréquation, ça commence bien. Ensuite, il y a des programmes sociaux qui existent au Canada. Il y a de bonnes équipes de hockey au Canada. » (Études des crédits budgétaires, 17 avril 2019)

LA FÊTE DU CANADA, UN EXEMPLE ?

Monsieur Legault n’est pas le seul à avoir clamé haut et fort son amour du Canada. Plusieurs membres de son équipe ont fait la même chose.

« Christ de péquistes ! » (Geneviève Guilbault, 2019)

« On veut un Québec fort à l’intérieur du Canada et vous pouvez me poser la question 36 000 fois, c’est ce que je vous dis... » (Nathalie Roy, 2 septembre 2015)

« En cette fête du Canada, la bave du crapaud séparatiste n’atteint pas la cheville de ma fierté québécoise et canadienne. Get a Life ! » (Christian Dubé, 2 juillet 2013)

Et rappelez-vous les déclarations du ministre de l’Environnement Benoit Charette sur la « trop grande politisation » de la fête nationale.

Le 18 juin 2015, monsieur Charette a dit qu’on devrait retirer le Mouvement national des Québécois de l’organisation de la fête nationale.

« On estime de notre côté qu’on ne devrait pas donner le mandat à une association souverainiste pour organiser une fête qui a pour mandat de réunir tous les Québécois. »

Non seulement ça, mais monsieur Charette trouve que les célébrations du 1er juillet, elles, ne sont pas politiques !

« Je suis aussi présent aux fêtes du 1er juillet qui sont financées par Patrimoine Canada et je ne reconnais pas du tout, du tout la même charge politique... »

Il faut dire que c’est le même Benoit Charette qui, comme le soulignait TVA Nouvelles le 15 mai 2019, « a subventionné à plus d’une reprise le comité d’organisation de la fête du Canada dans son coin... »

Fa que...