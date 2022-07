CH: Farrell restera à Harvard

MONTRÉAL | Avec près de 40 joueurs et 13 entraîneurs sur une même patinoire, un joueur avait besoin d’un brin de magie pour ressortir de cette foule. Mais Sean Farrell a trouvé la façon d’y arriver.

• À lire aussi: Michael Pezzetta convainc le Canadien

Farrell, un choix de quatrième tour au repêchage de 2020, semblait danser avec la rondelle lors des différents exercices. Il a aussi fait le bonheur de Juraj Slafkovsky en lui servant une passe parfaite dans l’enclave pour lui permettre de marquer.

« Il est bon, il a du talent et des habiletés, a dit Alexandre Burrows lors d’une conversation à bâton rompu avec un petit groupe de journalistes. Je ne l’avais jamais vu en personne, mais je sens qu’il a aussi pris du coffre. »

À 5 pi 8 po et 174 lb, Farrell n’a rien d’un géant, mais il sait quoi faire avec une rondelle sur sa palette.

De tous les espoirs du Canadien, il reste l’un des plus intrigants. Âgé de 20 ans, il a joué une première saison l’an dernier avec les Crimson de l’Université Harvard. Mais en plus de découvrir le rythme de jeu dans la NCAA, il a aussi porté les couleurs des États-Unis aux Jeux olympiques de Pékin et au Championnat du monde en Finlande.

« C’était gros pour moi, a reconnu Farrell. J’ai affronté de très bons joueurs, des hommes difficiles à déplacer. C’était bon pour mon apprentissage. »

« C’était génial de vivre de telles expériences, a-t-il poursuivi. J’ai joué contre des pros aux JO et au Mondial. Il y a une grande marche. J’ai réalisé que je pouvais jouer à ce niveau. Mais j’ai aussi appris que je dois devenir un peu plus gros et plus fort. Je suivais le rythme, je pouvais faire de bons jeux. »

Sous les couleurs des États-Unis, Farrell a récolté six points (3 buts, 3 passes) en quatre matchs à Pékin et six points (2 buts, 4 passes) en dix matchs à Helsinki.

En mode apprentissage

À ses premiers pas à Harvard, Farrell était l’un des moteurs offensifs de l’équipe de Ted Donato avec 28 points (10 buts, 18 passes) en 24 matchs. À son retour des olympiques, il a manqué quelques matchs en raison d’une blessure au haut du corps, qui ressemblait à une commotion cérébrale.

L’ailier originaire du Massachussetts n’a pas songé à parapher son premier contrat avec le CH malgré des débuts prometteurs à Harvard.

« Je voulais retourner à Harvard, a-t-il expliqué. C’était clair dans mon esprit. J’ai encore bien des choses à améliorer avant de faire le saut. Je veux dominer au niveau de la NCAA et aider mon équipe à gagner. »

« Pour l’an prochain, nous aurons une très bonne équipe à Harvard. Plusieurs gars du noyau de l’équipe seront de retour. Pour moi, je chercherai à m’établir comme un meneur. Je voudrai être un des gars qui transportent l’équipe. J’aimerais qu’on gagne le Beanpot et qu’on se batte pour le championnat national (Frozen Four). »

Premier camp

Repêché en 2020, lors du premier des deux encans virtuels de la LNH, Farrell n’avait jamais encore endossé l’uniforme du CH pour un entraînement.

« Je me retrouve à Montréal dans l’environnement du Canadien pour la première fois. J’avais déjà visité Montréal à l’âge de 8 ou 9 ans pour un tournoi, mais je ne m’en souviens pas trop. »

« De ce que j’entends de Montréal, il y a des partisans très endiablés. Je trouvais ça cool de voir autant de gens pour suivre notre entraînement. Ça démontre la passion qu’ils ont pour l’équipe. Ils se déplaçaient pour venir voir des jeunes. »

Un rival de Slafkovsky

Sean Farrell et l’équipe américaine ont perdu 3 à 2 en tirs de barrage en quarts de finale aux Jeux olympiques de Pékin contre la Slovaquie. Juraj Slafkovsky avait marqué le premier but de ce match le 16 février dernier.

« Tout le monde au sein de notre équipe était sous le choc. Il y avait un jeune avec une grille qui dominait, a dit Farrell en parlant de Slafkovsky. Il était le meilleur joueur pour la Slovaquie sur la patinoire. Il était gros, puissant, il patinait bien et il marquait des buts. »

« Il contrôlait la rondelle. Une fois qu’il a la rondelle sur la palette, il peut bien la protéger et il a des mains agiles, a-t-il poursuivi. Nous avions plusieurs joueurs pros et ils ne parvenaient pas à lui soutirer la rondelle. »

Quelques mois plus tard, Farrell et Slafkovsky partageaient la même patinoire à un camp de développement du Canadien de Montréal.

« Tu peux voir pourquoi le CH l’a repêché au premier rang, a mentionné l’Américain. Il est vraiment gros pour un jeune de 18 ans. Je l’ai rencontré, il est vraiment gentil. J’étais heureux d’être sur la patinoire avec lui. »

Slafkovsky avait terminé au sommet des marqueurs aux Jeux olympiques avec sept buts en sept rencontres. La Slovaquie avait remporté la médaille de bronze. La Finlande avait gagné l’or en triomphant du ROC en finale.